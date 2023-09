Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

112,26 EUR +0,74% (14.09.2023, 12:56)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

119,60 USD -3,04% (13.09.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (14.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Die Enphase Energy-Aktie habe seit Jahresbeginn die Hälfte ihres Wertes verloren. Nun nähere sich der Kurs allerdings einer wichtigen Unterstützung. Auch verschiedene Indikatoren hätten zuletzt Kaufsignale generiert. Auf dieses Szenario sollten sich Trader jetzt einstellen.Nach dem starken Kursmassaker seit Jahresbeginn sehe es für die Aktie erstmals wieder hoffnungsvoll aus. Aktuell stehe sie nahe der wichtigen Unterstützung bei 115 USD. Sie habe zuletzt als verlässliches Auffangnetz gedient. Aber es komme noch besser: Der RSI sei am Montag aus dem überverkauften in den neutralen Bereich zurückgekehrt und habe damit ein Kaufsignal ausgelöst. Auch das bullische Crossover beim MACD erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende.Sollte die Trendumkehr gelingen, wäre die erste Hürde der GD50, der aktuell bei 147 USD verlaufe. Etwa auf gleicher Höhe befinde sich auch das erste Kursziel in Form der Kurslücke vom 28. Juli. Dieses erstrecke sich von 145,50 bis 150 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: