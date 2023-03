NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

207,63 USD +7,85% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (22.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) von "neutral" auf "positive" hoch.Das Setup für Enphase sei viel attraktiver geworden, seit Susquehanna die Aktie Mitte Dezember auf "neutral" herabgestuft habe, so Susquehanna in einer Research Note. Nach einem fast 40-prozentigen Kursrückgang seit Anfang Dezember sei die Bewertung der Aktie rationaler geworden, insbesondere wenn man das längerfristige Wachstumspotenzial von Enphase berücksichtige, so das Unternehmen. Susquehanna gehe davon aus, dass die Auswirkungen der Verschiebung des US-Installationsmix "von Long-Tail zu Tier 1" für Enphase kurzfristig "gedämpft" sein würden. In der Zwischenzeit erwarte Susquehanna ein anhaltend starkes Wachstum in Europa, das seiner Meinung nach einen Teil der kurzfristigen Schwäche in den USA ausgleichen könnte.Die Analysten von Susquehanna Financial stufen die Aktie von Enphase Energy von "neutral" auf "positive" herauf. Das Kursziel liege bei 275 USD. (Analyse vom 22.03.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:195,98 EUR +1,92% (22.03.2023, 13:10)