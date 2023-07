NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

184,05 USD -2,96% (18.07.2023, 22:00)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (19.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 260 USD auf 267 USD.Die Analysten würden weiterhin an ihrer Kaufempfehlung für Enphase festhalten, da sie der Meinung seien, dass Enphase aufgrund seines dominanten Marktanteils im Kerngeschäft mit Mikro-Wechselrichtern einer der am besten positionierten Namen in der Branche bleibe. Die Analysten seien der Ansicht, dass die bestehenden Bedenken hinsichtlich der Marktpositionierung von Enphase überbewertet seien. Die Analysten seien der Ansicht, dass das Unternehmen in der Lage sei, seinen Marktanteil zu halten bzw. auszubauen, und dass seine Konzentration auf Premium-Produkte und -Märkte sowie seine Margendisziplin zu einer Premium-Bewertung führen sollten. Auf dem aktuellen Niveau befinde sich der relative Aufschlag gegenüber den Wettbewerbern auf einem mehrjährigen Tiefstand, was nach Ansicht der Analysten einen attraktiven Einstiegspunkt darstelle.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Enphase Energy-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. (Analyse vom 19.07.2023)Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:166,36 EUR +1,53% (19.07.2023, 15:14)