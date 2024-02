Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

119,90 EUR +0,20% (13.02.2024, 10:00)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

128,91 USD +0,01% (12.02.2024)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (13.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Solarunternehmens Enphase habe das bullishe Momentum der Quartalszahlen vom vergangenen Dienstag beibehalten und 30 Prozent in einer Woche zulegen können. Dadurch stehe der Kurs nun vor zwei entscheidenden Widerständen.Mit einem Plus von rund zehn Prozent allein in den vergangenen zwei Tagen stehe der Kurs nun kurz vor dem Ausbruch über den GD200 bei aktuell 132,19 Dollar und das Dezember-Hoch bei 139,65 Dollar. Bereits am Montag habe die Enphase-Aktie den GD200 testen können, habe es jedoch nicht darüber zu schließen geschafft.Charttechnisches Ziel für die Enphase-Aktie müsse es nun sein, die beiden Widerstände zu überwinden, um wieder eine bullishe Kursstruktur aufzubauen und damit eine mögliche Trendwende zu festigen. Erstes Kursziel sei dann das Schließen des Gaps vom 2. August bei 145,50 bis 153,56 Dollar. Danach sollte sich der Kurs auf den Weg in Richtung des Juli-Hochs bei 192,22 Dollar machen und in der Folge auch das Gap vom 28. Juli bei 154,91 bis 166,25 Dollar schließen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Enphase Energy-Aktie: