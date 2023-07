Börsenplätze Enphase Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

148,42 EUR -2,55% (06.07.2023, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs Enphase Energy-Aktie:

161,065 USD -2,59% (06.07.2023, 16:44)



ISIN Enphase Energy-Aktie:

US29355A1079



WKN Enphase Energy-Aktie:

A1JC82



Ticker Symbol Enphase Energy-Aktie:

E0P



NASDAQ-Symbol Enphase Energy-Aktie:

ENPH



Kurzprofil Enphase Energy Inc.:



Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) ist ein Anbieter von Energiemanagementlösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Mikro-Wechselrichtersystemen für die Photovoltaikindustrie. (06.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enphase Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarausrüsters Enphase Energy Inc. (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) unter die Lupe.Im Rahmen einer Tour durch den US-Bundesstaat South Carolina, Joe Biden laufe sich langsam warm für seine Wiederwahlkampagne, sei die offizielle Bekanntgabe eines Investmentvorhabens von Enphase Energy geplant.Insgesamt 60 Mio. Dollar sollten in einem Joint-Venture mit dem in Singapur beheimateten Auftragshersteller Flex verausgabt werden, um insgesamt sechs Fertigungslinien für Solarausrüstung einzurichten. Aus dem Projekt hervorgehen sollten USA-weit insgesamt 1.800 neue Jobs, davon 600 im wirtschaftlich benachteiligten Südostküstenstaat.Das Projekt dürfte eine unmittelbare Reaktion auf die mit dem 370 Mrd. Dollar schweren "Inflation Reduction Act" verbundenen Konjunkturmaßnahmen sein: Mit dem Ausbau und der Förderung erneuerbarer Energien wolle Joe Biden die Energiekosten senken.Für die Aktie komme die Nachricht genau zur richtigen Zeit, denn nach einem Analysten-Upgrade zum Wochenauftakt und der Chance auf eine Bodenbildung dürfte die Wahrscheinlichkeit auf steigende Kurse deutlich zugenommen und sich die Ausgangslage für einen Rebound verbessert haben.Wer die roten Vorzeichen am Gesamtmarkt heute nicht scheut, könnte bei Enphase Energy zugreifen: Die Aktie hat einen weiteren Katalysator für steigende Kurse erhalten, so Max Gross von "Der Aktionär". Das mache eine erfolgreiche Attacke der Abwärtstrendlinie zunehmend wahrscheinlich. (Analyse vom 06.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link