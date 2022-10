Eine offene Kommunikation über diese Maßnahmen informiere andere Aktionäre, aber auch Unternehmen, die in der gleichen Branche tätig seien. Aktivistisches Engagement könne die Psychologie in einer Branche auf eine beabsichtigte Verhaltensänderung lenken, gefolgt von einer effektiven Strategieänderung. Erfolgreiche Engagement-Prozesse würden Zeit brauchen. Der Fortschritt erfolge nach dem Prinzip "Schritt für Schritt". Die Verabschiedung von Aktionärsbeschlüssen könne mit einem enttäuschend niedrigen Prozentsatz beginnen, sich aber im Laufe der Jahre steigern. Darüber hinaus beziehe sich das Engagement auch auf die Bereitschaft der Aktionäre, hinter den Kulissen zu arbeiten, und gehe weit über die Monate rund um die Hauptversammlungssaison hinaus.



Brüssel (www.aktiencheck.de) - Am 12. Oktober veranstaltete DPAM sein 6. Nachhaltigkeits-Seminar. Diesmal mit dem Themenschwerpunkt "Engagement", so Peter De Coensel, CEO DPAM.Das erste Expertenpanel habe über die Rolle von Engagements und Abstimmungspolitik von Investmentmanagern gegenüber Unternehmen diskutiert. Hierzu seien Erkenntnisse vermittelt und ausgetauscht worden. Das zweite Panel habe sich mit dem Engagement gegenüber Emittenten von Staatsanleihen oder Schuldenmanagern befasst. Auf dem Spiel stehe die richtige strategische Ausrichtung von Zielsetzungen und (Investitions-) Projekten, um dringende klimatische und gesellschaftliche Probleme angehen zu können.Die Schlussfolgerung habe auf der Hand gelegen, verdiene aber viel mehr Aufmerksamkeit: Aktives Engagement und Abstimmungen seien wesentliche Komponenten, die erforderlich seien, um gesellschaftliche Ziele in Bezug auf ESG-Herausforderungen zu erreichen. Einer ESG-Integration ohne aktives Engagement und Abstimmungen fehle es an Glaubwürdigkeit. Darüber hinaus seien Investmentmanager verpflichtet, im Laufe der Zeit messbare Auswirkungen mit sinnvollen und nachweisbar nachhaltigen Entwicklungszielen zu erzeugen.Dies erfordere eine Neuausrichtung der Debatte, weg von vereinfachten Ausschluss-Rahmenbedingungen hin zu einer aktiven Verpflichtung der Eigentümer mit klaren Eskalationsstufen. Zunächst würden die Experten die Erfolgsfaktoren für das Engagement von Unternehmen aufzeigen. Zweitens würden sie die Herausforderungen zusammenfassen, die beim Engagement mit Staaten auftreten würden.Vermögensverwalter sollten ihre Bemühungen auf ein aktives Engagement in der Eigentümerfunktion ausrichten und die Option von Desinvestition mit Bedacht anwenden. Während der Ausschluss von Unternehmen ein klares und direktes Ergebnis der ESG-Screening-Methoden sei, würden Negativlisten nicht unbedingt dazu beitragen, das Erreichen ökologischer und gesellschaftlicher Ziele zu beschleunigen. Allein die Existenz von indexierten, passiven Aktien-, Unternehmensanleihe- oder aggregierten Anlagelösungen garantiere die öffentliche Finanzierung von Unternehmen. Die Entscheidungen aktiver Manager zur Veräußerung von Anteilen würden immer noch zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten durch firmeninterne Investitionen, Eigentümer passiver Anlagen oder durch Bankbilanzen offen lassen.Aktionärsbeschlüsse könnten sich beispielsweise auf Satzungen auswirken, wenn sie auf eine bessere Unternehmensführung drängen würden, zur Einhaltung der Scientific Based Target Initiative (SBTi) führen würden, die Unternehmen dazu dränge, sich Umweltziele zu setzen, indem sie Kapitalinvestitionen lenke oder das Bewusstsein für Prozessrisiken schärfe.Das Engagement beginne mit einem kontinuierlichen Dialog von Analysten und Fondsmanagern mit Managementteams und Investor-Relations-Beauftragten. Die Befragung von Führungskräften zu ihren ESG-Ambitionen und ihrer Wahl von Messgrößen und Zielen seien ausschlaggebend. In dem Moment, in dem formelle individuelle oder gemeinschaftliche Engagement-Prozesse mit klar definierten Handlungsaufforderungen an die Vorstände eingeleitet würden, könnten spezifische Aktionärsresolutionen Gestalt annehmen.