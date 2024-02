Tradegate-Aktienkurs Energy Fuels-Aktie:

5,52 EUR -0,36% (26.02.2024, 14:47)



TSE-Aktienkurs Energy Fuels-Aktie:

8,08 CAD -1,82% (23.02.2024, 22:00)



ISIN Energy Fuels-Aktie:

CA2926717083



WKN Energy Fuels-Aktie:

A1W757



Ticker-Symbol Energy Fuels-Aktie:

VO51



TSE-Symbol Energy Fuels-Aktie:

EFR



NYSE MKT-Symbol Energy Fuels-Aktie:

UUUU



Kurzprofil Energy Fuels Inc.:



Energy Fuels (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, Toronto Stock Exchange-Symbol: EFR, NYSE MKT-Symbol: UUUU) beschäftigt sich mit der konventionellen und in situ (ISR) ist ein führender Produzent von Uran in den USA. Das Unternehmen erschließt und fördert Uranvorkommen und verkauft als Endprodukt Uranoxid-Konzentrat als Brennstoff zur nuklearen Energiegewinnung. Es werden auch uranhaltige Materialien recycelt. Darüber hinaus gehört das Unternehmen zu den bedeutenden Produzenten von Vanadium in den USA und weitet den Abbau von seltenen Erden aus. (26.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energy Fuels-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Energy Fuels Inc. (ISIN: CA2926717083, WKN: A1W757, Ticker-Symbol: VO51, Toronto Stock Exchange-Symbol: EFR, NYSE MKT-Symbol: UUUU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Uran sei der einzige Rohstoff gewesen, der im vergangenen Jahr bei Anlegern für strahlende Gesichter gesorgt habe. Der Uranpreis habe sich im letzten Jahr verdoppelt. Anleger seien in Scharen in den Uranmarkt geströmt. David Talbot von Red Cloud Securities, Managing Director und Leiter der Aktienforschung, habe kürzlich gegenüber demeinige seiner Top-Picks in diesem Sektor verraten.Zu Talbots Top-Picks im Bereich der Produzenten gehöre Energy Fuels, das über ein großes Portfolio an konventionellen und In-Situ-Recovery-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten verfüge. Das Unternehmen habe im Dezember die Produktion in drei Minen wieder aufgenommen: Pinyon Plain Mine in Arizona sowie LaSal und Pandora in Utah. Außerdem sollten die ISR-Projekte Nichols Ranch und Whirlwind (in Wyoming bzw. Arizona) innerhalb eines Jahres wieder in Betrieb genommen werden. "Wir gehen davon aus, dass Energy Fuels die zusätzliche Uranproduktion an zwei bis drei Minenstandorten in Angriff nehmen wird. Ich denke, dass wir in Kürze zusätzliche Entnahmen und eine Entscheidung zur Wiederinbetriebnahme der White Mesa Mühle in Utah - der einzigen aktiven Uranmühle in den USA - sehen werden."Auch auf der Liste des Experten: NexGen Energy . Die Firma warte auf die endgültige Bundesgenehmigung zur Erschließung seines 1,3-Milliarden-Dollar-Projekts Rook I im südwestlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan. Im November habe es die Umweltgenehmigung der Provinz erhalten. Laut einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 solle das Projekt über einen Zeitraum von fast elf Jahren jährlich 21,7 Millionen Pfund Uranoxid produzieren. "Wir glauben, dass Rook I von NextGen wahrscheinlich die beste Lagerstätte auf dem Planeten ist", sage Talbot. Global Atomic . Das Unternehmen baue die erste Phase seines großen Dasa-Projekts in Niger, wo es letztes Jahr einen Staatsstreich gegeben habe. Das habe zwar die Entwicklung verlangsamt, aber Talbot sage, dass jetzt alles wieder seinen gewohnten Gang gehe, da die US-Regierung und das Militär ihre Präsenz in dem Land aufrechterhalten würden. Eine aktualisierte Machbarkeitsstudie und Ressource solle im ersten Quartal veröffentlicht werden, aber laut einer Studie aus dem Jahr 2021 werde die erste Phase des Projekts 4,5 Millionen Pfund Uran jährlich über einen Zeitraum von zwölf Jahren produzieren, wobei die anfänglichen Kapitalkosten bei 208 Millionen Dollar lägen. "Die Wirtschaftlichkeit dieses Projekts hat bei 35 Dollar pro Pfund funktioniert, also denke ich, dass es bei über 100 Dollar pro Pfund großartig aussieht", sage Talbot. (Analyse vom 26.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Energy Fuels-Aktie: