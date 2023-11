Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt (7,11):



7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen



11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.)



Energy S.p.A. (ISIN: IT0005500712, WKN: A3DRZU, Ticker-Symbol: S2I) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das in erster Linie in der Branche der Speichersysteme für Energie aus erneuerbaren Quellen für den privaten, gewerblichen und industriellen Markt tätig ist und sich auch auf Versorgungsunternehmen und Elektromobilität spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Systeme an, die mit einer Software entwickelt wurden, die die Überwachung und den Prozess der Speicherung, der Energienutzung, des Verbrauchs und des Energieverkehrs innerhalb einer Cloud-Plattform ermöglicht.



Die angebotenen Produkte sind unter anderem einphasige und dreiphasige Hybrid-Wechselrichter, Hoch- und Niederspannungs-Lithiumbatterien, große und modulare Power Control Units (PCS) und Energy Manager System (EMS) zur Steuerung der Funktionen der PCS und Batterien. Das Unternehmen ist weltweit tätig und hat lokale Niederlassungen in Bologna, Sardinien und Venetien. (24.11.2023/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Energy-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Energy S.p.A. (ISIN: IT0005500712, WKN: A3DRZU, Ticker-Symbol: S2I).Die Energy S.p.A. (Energy) sei ein Unternehmen im Bereich der Energiespeichersysteme (ESS) tätig, die eine Schlüsselrolle bei der Energiewende und der zunehmenden Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen spielen würden. Die Energiespeicherlösungen des Unternehmens würden hierbei den Eigenverbrauch, die Netzstabilität fördern und die CO2-Reduktion unterstützen.Vor allem bedingt durch den anhaltenden Boom der erneuerbaren Energien habe Energy in den vergangenen Jahren (2019 bis 2022) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 116,3% (CAGR) dynamisch wachsen können und habe damit mit seinem Produktportfolio deutlich von der "grünen" Transformation im Energie- und Mobilitätssektor (E-Mobility) profitiert.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 habe die Gesellschaft einen Rekordumsatz in Höhe von 126,45 Mio. Euro (Vorjahr: 51,51 Mio. Euro) erzielt und damit erneut deutliche Umsatzzuwächse verzeichnen können. Als Wachstumstreiber habe sich vor allem der gestiegene Absatz von Energiespeichersystemen erwiesen, der sich im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 18.851 abgesetzte Systeme (Vorjahr: 9.150) verdoppelt habe. Neben den starken Erlöszuwächsen auf dem italienischen Heimatmarkt (Umsatzanteil 2022: 84,9%) habe ein verstärktes Auslandsgeschäft die Konzernumsatzerlöse zusätzlich voranbringen können.Bedingt durch eingetretene negative, regulatorische Effekte habe aber in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023 ein Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 39,30 Mio. Euro (Vorjahr: 53,30 Mio. Euro) hingenommen werden müssen. Hauptursache für diese Reduktion sei das Einfrieren der Steuergutschriften für BESS-Anlagen und andere Sanierungsmaßnahmen durch die italienische Regierung gewesen. Diese regulatorische Situation habe sich jedoch seit Mitte des Jahres entspannt. Durch den Umsatzrückgang sei auch das EBITDA und die EBITDA-Marge auf 8,50 Mio. Euro bzw. 21,8% gesunken.Energy rechne für das zweite Halbjahr mit einem weiteren Aufschwung im Exportgeschäft und mit weiteren Fortschritten bei der Gewinnung neuer Kunden in den Sektoren Industrie, Agrarmodule und Großgebäude.Angesichts der starken Nachfrage in den Bereichen Commercial & Industrial, Utility Grade, Agrarphotovoltaik und Energiegemeinschaften befinde sich die Gesellschaft damit in einer guten Ausgangsposition, wieder auf den dynamischen Wachstumspfad zurückzukehren.Für das laufende Geschäftsjahr rechne der Analyst mit einem Umsatz von 65,78 Mio. Euro und einem EBITDA von 11,19 Mio. Euro. Ab dem Geschäftsjahr 2024 sollte wieder die Rückkehr in den profitablen Wachstumsmodus gelingen. Als wesentliche Wachstumstreiber sollten sich hierbei insbesondere der verstärkte Ausbau des Auslandsgeschäfts, die Erweiterung des Produktportfolios und die Verbesserung der Markensichtbarkeit erweisen. Auf Basis seiner Schätzungen habe der Analyst mithilfe des DCF-Modells einen fairen Wert von 2,75 Euro je Aktie ermittelt.In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergibt Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, das Rating "kaufen" für die Energy-Aktie und sieht ein signifikantes Kurspotenzial. (Analyse vom 24.11.2023)