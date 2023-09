Börse München-Aktienkurs Energous-Aktie:

1,481 EUR -4,88% (11.09.2023, 11:23)



NASDAQ-Aktienkurs Energous-Aktie:

1,63 EUR 0,00% (08.09.2023, 22:00)



ISIN Energous-Aktie:

US29272C2026



WKN Energous-Aktie:

A3ERHQ



Ticker-Symbol Energous-Aktie:

1160



NASDAQ-Symbol Energous-Aktie:

WATT



Kurzprofil Energous Corp.:



Energous Corp. (ISIN: US29272C2026, WKN: A3ERHQ, Ticker-Symbol: 1160, NASDAQ-Symbol: WATT) ist weltweit führend bei der Weiterentwicklung der kabellosen Ladetechnologie. Die preisgekrönte WattUp®-Technologie des Unternehmens ist die einzige Lösung, die sowohl das Laden im Nahfeld als auch auf Distanz unterstützt.



Energous entwickelt RF-basierte drahtlose Energieübertragungstechnologien und anpassbare Referenzdesigns, bietet weltweite regulatorische Unterstützung, eine zuverlässige Lieferkette, Qualitätssicherung sowie Vertriebs- und technischen Support für Kunden in aller Welt. Das Unternehmen erhielt die weltweit erste FCC Part 18-Zertifizierung für das kabellose Laden auf Distanz und hat mehr als 200 Patente für seine WattUp®-Technologie erhalten. (11.09.2023/ac/a/n)







San Jose, CA (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Energous ein:Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC starten eine Leerverkauf-Attacke gegen die Aktien von Energous Corp. (ISIN: US29272C2026, WKN: A3ERHQ, Ticker-Symbol: 1160, NASDAQ-Symbol: WATT).Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 08.09.2023 eine Netto-Short-Position in Höhe von 0,51% der Aktien von Energous aufgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Energous-Aktien:0,51% Squarepoint Ops LLC (08.09.2023)Börsenplätze Energous-Aktie: