Dieser Trend sollte sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit fortsetzen. Zum einen, weil alle Länder das Ziel hätten, den CO2-Ausstoß signifikant zu reduzieren. Zum anderen, um auch bei der Energieversorgung wesentlich unabhängiger zu werden.



Davon sollte DER AKTIONÄR Energiewende Index (ISIN DE000SL0FE94/ WKN SL0FE9) profitieren. Dieser bestehe aktuell aus zehn top Player aus den Bereichen Windkraft, Solar, Wasserstoff und Biomasse. Für Unternehmen wie Encavis (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) (Solar-Konzern), Ørsted (ISIN DK0060094928/ WKN A0NBLH) (Windkraftanlagen-Betreiber) sollten goldene Zeiten anbrechen. Es würden herausragende Zuwächse bei Umsatz und Gewinn winken - und damit auch bei den jeweiligen Aktienkursen.



Die Energiewende schreite mit großen Schritten voran. In den kommenden Jahren sei daher mit einem gewaltigen Boom in den genannten Branchen zu rechnen.



07.09.2022







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Energiewende, also der Übergang von fossiler zu erneuerbarer Energie, nimmt weltweit immer mehr Fahrt auf, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das würden auch aktuelle Zahlen belegen, die das Statistische Bundesamt zur Stromerzeugung am Mittwoch veröffentlicht habe. Konkret stieg die Stromerzeugung hierzulande im ersten Halbjahr 2022 aus erneuerbaren Quellen um 12,1 Prozent auf einen Anteil von beachtlichen 48,5 Prozent, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Insbesondere die erneuerbaren Energieträger Windkraft und Photovoltaik hätten am stärksten zulegen können. Windkraft sei auf einen Anteil von 25,7 Prozent gekommen, im ersten Halbjahr 2021 sei der Anteil lediglich bei 22,1 Prozent gewesen. Der Anteil von Photovoltaik sei auf 11,2 Prozent gestiegen - im ersten Halbjahr des Vorjahres habe der Wert bei 9,4 Prozent gelegen.