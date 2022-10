Damit mache die Atomkraft nur noch 9,8 Prozent der Stromerzeugung aus - der niedrigste Stand seit 40 Jahren. Auf der anderen Seite sei der globale Anteil von Wind- und Solarkraft über die psychologisch wichtige Marke von 10 Prozent übersprungen. Und damit in Sachen Bedeutung die Atomkraft hinter sich gelassen.



Bis 2030 solle in Deutschland etwa der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung auf mindestens 80 Prozent steigen, damit würde der Wert innerhalb von weniger als einem Jahrzehnt um mehr als 60 Prozent steigen. Hintergrund: Laut Statistischem Bundesamt habe der Anteil der Erneuerbaren bei der Stromeinspeisung im ersten Halbjahr 2022 bei 48,5 Prozent gelegen. Und dieser Trend sollte sich nicht nur hierzulande, sondern weltweit fortsetzen. Zum einen, weil alle Länder das Ziel hätten, den CO2-Ausstoß signifikant zu reduzieren. Zum anderen, um auch bei der Energieversorgung wesentlich unabhängiger zu werden.



Davon sollte der "Aktionär" Energiewende-Index profitieren. Dieser bestehe aktuell aus zehn top Player aus den Bereichen Windkraft, Solar, Wasserstoff und Biomasse. Für Unternehmen wie Encavis (Solar-Konzern)) oder auch Ørsted (Windkraftanlagen-Betreiber) sollten goldene Zeiten anbrechen. Es würden herausragende Zuwächse bei Umsatz und Gewinn winken - und damit auch bei den jeweiligen Aktienkursen.



Die Energiewende sei unaufhaltsam. In den kommenden Jahren ist daher mit einem gewaltigen Boom in den genannten Branchen zu rechnen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (07.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Energiewende gewinnt weltweit an Tempo, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär".Der (zügige) Ausbau der Erneuerbaren Energien sei das erklärte Ziel vieler Regierungen rund um den Globus. Aktuelle Zahlen würden nun belegen, dass der Anteil der Wind- und Solar-Energie an der Stromerzeugung eine erste wichtige Marke erreicht und bereits auch eine überaus umstrittene Technologie überholt habe.