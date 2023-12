Elliott verweise auf die Jahre 1992 bis 1995, in denen sich der Biotechnologiesektor rasant entwickelt habe aber gleichzeitig Kursverluste von 65% aufgewiesen habe. Im Anschluss habe er bis 2019 mit durchschnittlichen Renditen von 19% glänzen können, da Unternehmen, die sich durchgesetzt hätten, weltweit Medikamentenentwicklung und Wachstum vorangetrieben hätten.



Auch der Siegeszug des Internets Ende der 1990er Jahre habe für Anleger turbulente Zeiten bedeutet: auf Renditesteigerungen von 600% seien 2001 Kurseinbrüche von 90% gefolgt. "Die Branche lag wegen steigender Kapitalkosten am Boden", beschreibe Elliott die Marktphase. Die Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur und Innovationen im Internet seien dennoch vorangetrieben worden. Unternehmen, die den Crash überlebt hätten, hätten in den folgenden Jahren durchschnittliche jährliche Renditen von fast 17% geliefert.



"In solchen Verlustphasen ganz am Anfang der Entwicklung neuer Branchen ist aktives Risikomanagement entscheidend, um langfristig ein Engagement in der Transformationsphase aufrechtzuerhalten", rate der Transformationsexperte von UBP. Er füge hinzu, dass neue Technologien Unterstützung seitens der Politik benötigen würden, bis Skaleneffekte zugutekämen. "Der Inflation Reduction Act in den USA ist wohl das größte Gesetz, um die Energiewende voranzubringen. Wir sind auf einem guten Weg, die Emissionen zu reduzieren, zumal erneuerbare Energiequellen eine stabilere Kostenbasis als fossile Energieträger haben."



Elliott rate beim Thema Energiewende zu diversifizierten Anlagen über verschiedene Segmente der Wertschöpfungskette hinweg, um das "Frühphasenrisiko" abzufedern. Dabei sollten traditionelle Energieunternehmen und direkte Nutznießer wie ausgewählte Versorgungsunternehmen den Kern eines Portfolios bilden. Industriebauunternehmen könnten angesichts der nach wie vor dynamischen Baukonjunktur kurzfristige Wachstumsimpulse beitragen. "Längerfristige Wachstumschancen könnten sich durch gezielt ausgewählte Komponentenzulieferer mit Preissetzungsmacht ergeben, insbesondere wenn die Kapitalkosten sinken und Projekte schneller als erwartet abgewickelt werden", heiße es bei UBP. (14.12.2023/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Seit 2020 verzeichnet der MSCI NewEnergy-Index einen Rückgang um 50% und sorgte bei Anlegern zu Recht für Enttäuschung, so Marc Elliott, Energy Transition Investment Specialist bei der Union Bancaire Privée (UBP)."Dabei haben sich die globalen Solar- und Windenergiekapazitäten sowie die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen seither nahezu verdoppelt, und die Investitionen in den Industriebau sowie in Forschung und Entwicklung in den USA wurden massiv aufgestockt", führe Elliott aus. Solch eine Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten der Unternehmen, obengenannter Wachstumsbranchen und der Kursentwicklung an den Aktienmärkten sei aber aufgrund der engeren Finanzspielräume infolge höherer Zinsen nicht ungewöhnlich.