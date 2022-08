Die Temperaturen seien bereits um durchschnittlich 1,1 Grad angestiegen seit dem vorindustriellen Zeitalter. Wir würden uns jetzt schnell auf 1,5 Grad Erderwärmung zubewegen. Dies bedeute schmelzende Eiskappen, fortschreitende Wüsten, unter Wasser verschwindende Inseln und Hitzekuppeln, die einige Regionen unbewohnbar machen würden.



Wenn es uns nicht gelinge, diesen Trend zu stoppen, werde es sogar unmöglich werden, die Welt in Sicherheit zu bringen. Dieses katastrophale Szenario würde jeden Teil unserer Wirtschaft und Gesellschaft treffen, insbesondere in den Schwellenländern, in denen die Weltbevölkerung konzentriert sei. Bis 2050 schätze man, dass eine Milliarde Menschen, die in Küstengebieten leben würden, von steigenden Überschwemmungen betroffen sein würden, und dass Infrastrukturen im Wert von 10 Billionen Dollar durch außergewöhnliche Überschwemmungen gefährdet sein könnten. Die einfachste Lösung, um zu handeln, bestehe darin sich wie Generationen vor uns für Energiesparsamkeit und Effizienz einzusetzen.



Energieeffizienz ist das Schlüsselwort



Die heutigen geopolitischen Spannungen hätten zu den steigenden Preisen für fossile Energieträger beigetragen, die das Ausmaß der Energieabhängigkeit Europas deutlich machen würden. In Anbetracht dieses höchst ungewissen Sachverhalts und der Tatsache, dass niemand wisse, wie lange die Situation andauern werde, sei die beste Energie offensichtlich die Energie die wir nicht verbrauchen würden. Die Beeinflussung des Energiebedarfs und -verbrauchs könne tatsächlich ein rascher Prozess sein. Wie wir in Japan nach der Fukushima-Krise 2011 gesehen hätten, könnten Senkungen des Energieverbrauchs im zweistelligen Bereich liegen. Japan habe seinen Energieverbrauch zwischen 2010 und 2019 in absoluten Zahlen um 16 Prozent gesenkt. Lösungen und Ergebnisse würden sowohl von technologischen Fortschritten wie auch davon abhängen, wie sehr sich Menschen, Unternehmen und Regierungen Energie-Nüchternheit zu eigen machen würden. Glücklicherweise gebe es eine Reihe nützlicher Maßnahmen wie Dämmung, nachhaltige Mobilität, Optimierung der Stromverteilung und Wärmepumpen. (10.08.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - "Drei Jahre Zeit zum Handeln, um unsere Welt lebenswert zu erhalten." - dies war der Alarm im jüngsten ‚International Group of Experts on the Climate‘-Bericht, der 2022 veröffentlicht wurde, so Jean-Philippe Desmartin, Head of Responsible Investment bei Edmond de Rothschild Asset Management.Man solle bedenken, dass unser täglicher CO2-Fußabdruck im Durchschnitt für die nächsten hundert Jahre bestehen bleibe.