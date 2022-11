Bei dieser Prognose schneide Deutschland (BIP +1,6%; -0,6%; +1,4%; CPI 8,8%; 7,5%; 2,9%) nicht so gut ab wie Frankreich (BIP +2,6%; +0,4%; +1,5%; CPI 5,8%; 4,4%; 2,2%).



Das eigentliche Problem dieser "einzigen Lösung" liege in der beschleunigten Entwicklung erneuerbarer Energien. An der Effizienz würden sowieso alle Sektoren arbeiten und die Diversifizierung des Angebots stoße an bürokratische Grenzen. Die gestiegenen Preise für Erdgas würden den verstärkten Einkauf von LNG (Flüssiggas) ermöglichen, jedoch zulasten der Inflationsraten. Die von der EC getroffenen Prognosen würden sich auf die Reduzierung der Nachfrage durch die Sparmaßnahmen und den preiswerteren Einsatz neuer Energien stützen. Dies solle auch im nächsten Winter Engpässe vermeiden.



Die meisten Rohstoffe würden sowohl an den Spot- als auch den Terminmärkten notiert. Die Terminpreise versprächen wieder eine rückläufige Entwicklung. Doch inwieweit könne man sich auf diese Aussage verlassen? Die Futures würden die Erwartungen der Marktteilnehmer über die künftigen Angebots- und Nachfrageverhältnisse plus eines Risikoaufschlages spiegeln. In einer früheren Rede habe FED-Präsident Bernanke davor gewarnt, welch riesige Mengen an Angebots-/Nachfragekonditionen die Terminmärkte auswerten müssten und wie dieses die Unsicherheit über die Preisentwicklung stark erhöhen könne. In Bewusstsein dieser Risiken habe die Europäische Kommission (EC) dennoch auf die Oil Futures gesetzt, ebenso wie der IWF, die EZB, die FED, die Bank of England, die Bank of Japan und andere Zentralbanken.



Mit diesen und anderen Vorbehalten wage sich die EC dennoch, eine Aussage über die künftige Inflationsentwicklung zu treffen. Die Finanzmärkte dürften alle Nachrichten überprüfen, inwieweit diese Aussage eintreffen könne. Wenn die Annahmen der EC so in Erfüllung gehen würden, dann könnten die Börsenaussichten sehr optimistisch eingeschätzt werden. Wenn der Krieg länger anhalte oder sich sogar ausweite, dann könnte genau das Gegenteil eintreffen. Das letzte Risiko bleibe beim Anleger.



Erste Kreditinstitute würden wieder Zinsen für Festgeld bieten, doch in realer Rechnung noch immer zu wenig. Am Rentenmarkt würden weitere Kursverluste drohen. Am Aktienmarkt auf erneuerbare Energien achten. Die Devisenmärkte stünden unter Turbulenzen. Bei Edelmetallen sei auf einen charttechnischen Ausbruch nach oben hinzuweisen (Ausgabe vom 15.11.2022) (16.11.2022/ac/a/m)







In ihrer neuen Prognose über den künftigen Konjunkturverlauf in der Eurozone (EA) verweist die Europäische Kommission (EC) auf die enge Abhängigkeit von den Energiepreisen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Der Ausblick auf 2023 gehe von einem deutlich schwächeren Wachstum und höherer Inflation aus. Während der negative Einfluss der Corona-Pandemie nachgelassen habe, sei der Krieg in der Ukraine zum bestimmenden Faktor, insbesondere für die Energiepreise, geworden. Dies führe bei den Unternehmen zu stärkeren Kostensteigerungen und bei den Haushalten zu einer Belastung des Einkommens und der Sparquote. Eine Rezession in diesem Winter sei wahrscheinlich geworden. Die Schwäche halte 2023 an. Gegenmaßnahmen durch die Regierungen hätten nur eine begrenzte Wirkung.Die einzige Lösung dieser Krise, so die Kommission, sei eine Reduktion der Abhängigkeit von fossilen russischen Energieimporten durch die Steigerung der Energieeffizienz, durch die Diversifizierung des Energieangebots und durch Beschleunigung der Entwicklung erneuerbarer Energien.