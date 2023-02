Ähnlich wie beim Erdgas seien die Abhängigkeiten von Russland seit 2014 erhöht statt abgebaut worden. Die Streiks in den Raffinerien von Exxon (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) und Total (ISIN FR0000120271/ WKN 850727) in Frankreich im Herbst 2022 hätten anschaulich gezeigt, was ein Stillstand in der Versorgung auslösen könne. Russland verfüge weltweit zwar "nur" über ca. 6,5% der Raffineriekapazitäten, dessen Ausfall in der (westlichen) Lieferkette zu kompensieren, scheine jedoch herausfordernd.



Positiv sei, dass Anlagen in Indien, China sowie in Kuwait und Saudi-Arabien in den letzten Jahren auf- und ausgebaut worden seien. Allerdings seien die Transportkosten aufgrund weiterer Wege und bereits hoher Frachtraten im Tankermarkt ungleich höher. Sofern sich die Konjunktur in Asien/China 2023 erhole, komme deren gestiegener Bedarf hinzu.



Auf die USA als Lieferant sollte nach Erachten der Analysten der NORD/LB nicht zu stark gewettet werden. Während die USA bei LNG zu den großen Playern am Weltmarkt gehören würden, sei die Raffineriekapazität in den USA um mehr als 1 Mio. b/Tag seit 2019 zurückgegangen und habe sich mit ca. 17,9 Mio. b/Tag auf dem Niveau von vor zehn Jahren bewegt. Investitionen in neue Kapazitäten seien zudem seit Jahr(zehnten) nicht mehr von der US-Ölindustrie vorgenommen worden.



Da die Ölexporte der Türkei schon erkennbar angezogen seien, sei auf Sicht auch mit zunehmendem Diesel-Blending zu rechnen. Den deutschen Dieselverbrauch p.a. habe der Branchenverband en2x auf ca. 32 Mio. t (272 Mio. b) beziffert. Davon seien ca. 4 Mio. t (34 Mio. b) aus Russland gekommen. Bei einem verknappten Angebot seien anhaltend hohe Diesel-Preise und sich daraus ableitende Preissteigerungen 2023 nicht auszuschließen. (Ausgabe Februar 2023) (07.02.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am 05.02.2023 trat nach dem Öl- nun auch das Embargo gegen raffinierte Produkte aus russischer Produktion in Kraft, so Thomas Wybierek von der NORD/LB.Außerdem sei für Diesel und Benzin ein Preisdeckel von 100 USD/b, für Produkte wie Heizöl von 45 USD/b festgelegt worden. Schätzungen zufolge habe Russland zuletzt noch ca. 600.000 b/Tag an Diesel in die EU geliefert, welche es fortan zu ersetzen gelte. Da die nächste Ausbaustufe der Sanktionen seit längerem bekannt gewesen sei, seien die Lager in Europa zwar aufgefüllt worden, dennoch würden Bedenken bleiben, wie lange die aktuell aufgebauten Bestände ausreichen würden.