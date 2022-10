Inzwischen habe die Energiesicherheit den Klimawandel als größte unmittelbare Sorge abgelöst, vor allem in Europa. Russland habe seine Gaslieferungen an die EU wegen der infolge des Ukraine-Kriegs zunehmenden Spannungen weitgehend eingestellt. Die EU brauche deshalb dringend Energie, damit die Lichter nicht ausgehen, ihre Bürger nicht frieren und ihre Volkswirtschaften weiter laufen würden.



Kurzfristig würden viele Länder wieder verstärkt auf fossile Brennstoffe zurückgreifen, um Versorgungslücken zu schließen. Weil sich die geopolitischen Spannungen aber weiter verschärfen würden, offenbare die Krise die Gefahren für eine von fossilen Brennstoffen abhängige Wirtschaft. Die EU habe dies erkannt und rasch gehandelt, um auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen noch schneller voranzukommen. Durch den Plan "REPowerEU" sollten die durch Energieerzeugung verursachten Emissionen weiter gesenkt, die Elektrifizierung von Gebäuden und Industrie vorangetrieben, Investitionen in erneuerbare Energien erhöht und Infrastrukturverbindungen zwischen den EU-Ländern ausgebaut werden.



Allerdings werde die Abwägung zwischen Energiesicherheit und Klimaschutz durch die derzeitigen technischen Kapazitäten, aber auch durch den politischen Willen und die Stimmung in der Bevölkerung erschwert, insbesondere wenn Verbraucher zu Einschränkungen gezwungen würden.



Um das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen, müssten die Investitionen laut Internationaler Energieagentur auf 5 Billionen USD pro Jahr verdoppelt werden. Bei vielen Geschäftsmodellen würden die Energiekosten einen beträchtlichen Teil der Gesamtaufwendungen ausmachen, sodass sich Energieeinsparungen eines Unternehmens oft überproportional auf seine Gewinne auswirken würden.



Die Vorteile, die die Umstellung bringe, würden sich langfristig einstellen. Kurzfristig würden viele Unternehmen aber erhebliche Kosten zu tragen haben, insbesondere in Branchen, in denen eine Elektrifizierung schwierig zu realisieren sei. Die Kosten der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen würden jedoch im Vergleich zu konventionellen Energieformen sinken. Und da die Kosten konventionell erzeugter Energie explosionsartig steigen würden, würden Verbraucher und energieintensive Branchen ihre eigene Energiewende beschleunigen, weil die Amortisierungsfristen für Investitionen in erneuerbare Energien und energieeffiziente Lösungen kürzer würden.



Ungeachtet der derzeitigen Herausforderungen stehen wir bei der Elektrifizierung am Beginn eines massiven, sektorübergreifenden Investitionszyklus, so die Experten von Robeco. Nach unserer Einschätzung erreichen wir einen Wendepunkt, an dem Regierungen Anreize für die Nutzung fossiler Brennstoffe beenden und die Verbreitung von Technologien fördern werden, die dazu beitragen, dass die Wirtschaft vollständig mit Strom betrieben werden kann, so die Experten von Robeco. Dadurch, dass der Brennstoffmix diversifiziert und Kunden mehr Flexibilität gegeben werde, werde auch der Wettbewerb zwischen Energiequellen zunehmen. Dies werde die Umstellung der gesamten Wirtschaft auf erneuerbare Energien und Elektrifizierung weiter beschleunigen.



Unser Smart Energy-Team investiert in Unternehmen, die den Wandel entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Elektrifizierung ermöglichen und beschleunigen - von Unternehmen, welche die Erzeugung von erneuerbarem Wind- und Solarstrom unterstützen, bis hin zu solchen, die effizientere Möglichkeiten der Nutzung, Speicherung und Verteilung von Strom schaffen, so die Experten von Robeco. Neben Investments in zunehmend ausgereifte Technologien suche das Team beständig nach Unternehmen, die die Produktion bahnbrechender Lösungen vereinfachen und ausweiten könnten, um die Elektrifizierung der Wirtschaft weiter zu beschleunigen. (Ausgabe vom 08.10.2022) (10.10.2022/ac/a/m)







Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Energie ist für das Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung, so Sanaa Hakim, Senior Equity Analyst bei Robeco.Bisher werde die Energieerzeugung aber von fossilen Brennstoffen beherrscht. Öl, Kohle und Gas würden mehr als 80% der zur Versorgung der Weltwirtschaft benötigten Primärenergie ausmachen. Das Pariser Abkommen und der Übergang zu einer Wirtschaft mit Netto-Null-Emissionen würden bedeuten, dass sich die Umstellung auf erneuerbare und andere CO2-arme Energiequellen in den nächsten zehn Jahren beschleunigen würden und schließlich die Vorherrschaft der fossilen Brennstoffe beenden werde. Auch wenn die Dynamik zugenommen habe, könne es nicht schnell genug gehen, an diesem Punkt anzukommen.Dass der Energiesektor mit einem Anteil von 80% an den gesamten CO2-Emissionen die Umwelt enorm belastet, wussten wir schon immer, so die Experten von Robeco. Doch das Zusammentreffen mehrerer Krisen in der letzten Zeit habe weitere Gefahren aufgezeigt. Der Energiesektor sei äußerst ineffizient. Denn 60% der geförderten fossilen Brennstoffe würden verschwendet: Die Hälfte davon gehe bei der Stromerzeugung verloren, die andere Hälfte bei ineffizienten Verbrennungsprozessen. Wegen der gefährlichen Abhängigkeit von Ländern, die reich an fossilen Brennstoffen, aber schlecht in Sachen Diplomatie und Regierungsführung seien, sei der Energiesektor sehr verletzbar. Und er sei volatil. Der Ukraine-Konflikt habe die Energiemärkte unvorbereitet getroffen und den Anstieg der Energiepreise verstärkt.Dekarbonisierung könne nur erreicht werden, wenn die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen in Motoren und Öfen durch den Fluss von Elektronen in Stromkreisen ersetzt werde. Damit dies in Zukunft Realität werden könne, müsse allerdings nicht nur saubere Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Erforderlich sei auch eine saubere Energienutzung durch elektrische Endanwendungen.Die größten Volkswirtschaften der Welt hätten sich bereits ehrgeizige Ziele gesetzt, um den Anteil erneuerbarer Energien am nationalen Energiemix zu erhöhen. Beispielsweise sei in den USA kürzlich ein Gesetz zur Inflationsreduzierung verabschiedet worden, das fast 400 Mrd. USD für den Ausbau von Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien sowie die Nutzung sauberer Energie durch die Verbraucher vorsehe.