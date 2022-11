"Gerade im Investment Bereich ist momentan viel im Gange, wobei wir leider sehen, dass die gutgemeinte extra Förderung in diesem Bereich jedoch Voraussetzungen mit sich bringen, die für Unternehmen nicht immer praktikabel sind. Dadurch bleiben einerseits bei den Fördermittelgebern Milliarden Euro an Förderpotenzial ungenutzt und anderseits stehen Unternehmen äußerst relevante Förderprogramme monetär leider nur beschränkt zur Verfügung", ergänzt Jan Lucas.



Der Standort Deutschland ist aber - nicht zuletzt aufgrund der Konkurrenz-Situation mit Niedriglohnländern - auf seine Innovationskraft angewiesen, um seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Dabei gilt es nicht nur nach kurzfristigen Workarounds zu suchen, sondern langfristig Innovation voranzutreiben, um Wettbewerbsvorteile zu gewinnen oder zu halten.



Marcus Arens, Sales Director bei Ayming Deutschland, betont: "Der Anstieg der Energiekosten ist so dramatisch, dass einige Unternehmen innerhalb weniger Wochen aus der Gewinnzone in die roten Zahlen rutschen können. Für viele ist diese Situation nichts weniger als eine Zäsur. Demzufolge werden nun alle möglichen Optionen evaluiert und entsprechende Anpassungen vorgenommen, um den Energieverbrauch zu senken und die Abhängigkeit von teuren fossilen Brennstoffen zu minimieren. In dieser Hinsicht ist die Energiekrise ein natürlicher Katalysator für umweltfreundliches Handeln und nachhaltige Innovation. Nun ist die Frage, ob den Unternehmen genug Liquidität übrigbleibt, um weiterhin in Innovationen zu investieren?"



Angesichts einbrechender Gewinne und der enormen Investitionen, die Organisationen nun leisten müssen, sind die Regierungen in der Verantwortung, die Unternehmen durch die Bereitstellung von Finanzmitteln zu unterstützen.



Arens folgert: "Die Regierungen müssen sicherstellen, dass die Wirtschaft von einem breiten Spektrum an Unterstützungsmechanismen profitieren kann, um die Energiekrise zu meistern und sich dank innovativer Lösungen erfolgreich auf dem Markt zu behaupten. Hierzu zählen auch Steuergutschriften und Liquiditätsspritzen für Forschung und Entwicklung. Dies wird sowohl für die Wirtschaft als auch für die Umwelt unmittelbare positive Effekte nach sich ziehen." (02.11.2022/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Laut einer neuen Studie von Ayming, dem internationalen Beratungsunternehmen für Business Performance, kämpfen Unternehmen auf der ganzen Welt mit den Auswirkungen der Energiekrise. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei ist jedoch Nachhaltigkeit ein zentraler Bestandteil ihrer Reaktion. Der plötzliche und dramatische Anstieg der Energiepreise veranlasst die Unternehmen demnach, nach Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu suchen. Gleichzeitig hängt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen von ambitionierten, visionären Innovationsstrategien ab. Wie gehen Firmen mit diesem Spannungsfeld um? Im Rahmen der nun von Ayming veröffentlichten Studie wurden 846 Unternehmen in 17 verschiedenen Ländern befragt. Demnach geben nicht nur 77 Prozent der Organisationen an, dass sie ihre Geschäftsprozesse heute schon anpassen müssen, um den Energiekosten entgegenzuwirken. Sondern auch mehr als ein Viertel (26 Prozent) der Befragten bezeichnet diese Veränderungen als so radikal, dass sie trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage auf zukunftsweisende Innovationen angewiesen sind.Die Umfrage zeigt, dass die Krise die Betriebe gezwungen hat, sich auf die "low-hanging Fruits" zu konzentrieren, um die Produktion trotz aller Hürden sicherzustellen. Dabei sind, wenig überraschend, laut den Ergebnissen der Studie die beliebtesten Hebel, um mit der Energiekrise umzugehen vor allem Investitionen zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz (44 Prozent der Unternehmen), der Umstieg auf nicht-fossile Energieträger (33%) sowie Substitutionsstrategien bei der Beschaffung und Nutzung von Rohstoffen (30%).