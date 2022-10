Die Ironie dabei sei natürlich, dass die Ereignisse des Jahres 2022 erneuerbare Energien attraktiver denn je gemacht hätten. Durch den Anstieg der Öl-, Gas- und Kohlepreise habe sich die Wirtschaftlichkeit von Solar- und Windenergie im Vergleich zu Kohlenwasserstoffen deutlich verbessert. Die Umstellung auf erneuerbare Energien müsse weltweit beschleunigt werden. Länder, die zusammen für weit über 70% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich seien, hätten sich inzwischen Netto-Null-Ziele gesetzt. Insgesamt sei das Bewusstsein für die Dringlichkeit des Klimaschutzes und den enormen damit verbundenen Kapitalbedarf inzwischen viel größer als zuvor. Dazu hätten auch der Bericht des Weltklimarats (IPCC) Anfang dieses Jahres sowie die Arbeit der Internationalen Energieagentur beigetragen.



Was die zweite Dimension des Energietrilemmas - Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltauswirkungen - angehe, hätten die Ereignisse in der Ukraine und die Reaktionen darauf die historische Abhängigkeit des globalen Energiesystems von geopolitisch instabilen Regionen verdeutlicht. Mit der Beschleunigung der Energiewende und der Verdrängung fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien dürfte auch das Problem der Versorgungssicherheit abnehmen. Jenseits der aktuellen Marktvolatilität und Nachrichtenflut zeige sich, dass es bei der Bewertung der Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Energiewende auf den Zeithorizont ankomme: Auf absehbare Zeit würden die schlechten Nachrichten dominieren, aber für die längerfristige Umstellung der Energiesysteme seien die aktuellen Entwicklungen sehr förderlich.



Bei der COP27 in Ägypten dürften viele der großen Themen von Glasgow erneut ganz oben auf der Agenda stehen. Die Schwellenländer und CO2-intensive Sektoren dürften wieder im Mittelpunkt vieler Diskussionen stehen, da sie den Kern der Emissionsproblematik bilden würden. Dieses Problem müsse entschlossen angegangen werden. Die Experten würden intensivere Diskussionen über Transitionsfinanzierung und den Umgang von Regierungen, Regulierungsbehörden und Investoren mit den fünf Bereichen der Wirtschaft erwarten, die derzeit für 90% der weltweiten Emissionen verantwortlich seien: Energie, Mobilität, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft. Viele der Taxonomien und Investitionsrahmen, die seit der Pariser Klimakonferenz, COP21, im Jahr 2015 entwickelt worden seien, hätten Kapital aus diesen Bereichen weggelenkt. Das jedoch werde das Problem nicht lösen und könnte es sogar verschlimmern.



Im Kontext der Energiesysteme und Energieversorgung würden die Experten auf der COP27 auch mehr darüber hören, welche Rolle Erdgas auf dem afrikanischen Kontinent spielen könnte. Ägypten sei Afrikas drittgrößter Erdgasproduzent nach Nigeria und Algerien - und die Ereignisse des Jahres 2022 hätten deutlich gemacht, wie wichtig der Zugang zu Gas aus nicht-russischer Produktion sei.



Für das Zusammentreffen einer Energiewende mit einem Rohstoff- oder Energieversorgungsschock gebe es kein festes Drehbuch. Das erkläre auch einen Teil der außergewöhnlichen Preisentwicklung und Volatilität, die wir seit Februar an den Märkten hätten beobachten können. Eines aber scheine klar: Auch wenn wir derzeit einen kurzfristig unvermeidbaren Rückschlag erleben würden, würden der Klimanotstand und die Erkenntnis, dass wir dringend unabhängiger von russischer Energie werden müssten, Regierungen, Regulierer und letztlich auch die Verbraucher dazu zwingen, sich stärker auf eine beschleunigte Umsetzung der Energiewende zu konzentrieren.



Die COP27 dürfte hier neue Anstöße für gezieltere konzertierte Maßnahmen geben. (24.10.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Transformation von Energiesystemen ist kompliziert, teuer und bringt kurz- bis mittelfristige geopolitische Herausforderungen mit sich - selbst wenn das langfristige Ziel darin besteht, ein weltweites Energiesystem zu schaffen, das einfacher, günstiger und widerstandsfähiger gegenüber geopolitischen Störfaktoren ist, so die Experten von Ninety One.Auch wenn die Nachrichten momentan von der Energiekrise in Europa beherrscht würden, dürfe nicht vergessen werden: Der Klimawandel sei ein universelles Problem, das eine ganzheitliche und faire Lösung erfordere - gemäß dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung (Common But Differentiated Responsibilities, CBDR), wie es in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCC) festgeschrieben sei. Da sei es auch kein Zufall, dass die diesjährige Klimakonferenz in Afrika stattfinde.Werfen wir zunächst trotzdem einen Blick auf die Lage in Europa, so die Experten von Ninety One. Die Energiemärkte seien durch die russische Invasion in der Ukraine im Februar und die anschließenden Unterbrechungen der Energielieferungen aus der Region erschüttert worden. Die allgemeine Abkehr von russischem Öl und Gas (Russland habe zuvor 40% des europäischen Erdgases und 10% des weltweiten Öls geliefert) stelle die größte strukturelle Verschiebung an den globalen Energiemärkten seit mehreren Jahrzehnten dar. In der Folge sei Europa zum wichtigsten Abnehmer von Flüssiggas (LNG) auf dem globalen Spotmarkt geworden. Das habe die Gaspreise drastisch in die Höhe getrieben und zu einem höheren Kohleverbrauch geführt - nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, wo Kohle in mehreren wichtigen Abnehmerländern inzwischen wirtschaftlich attraktiver sei als teures importiertes Gas.Den Konsumenten sei bewusst, wie wichtig Emissionsreduktionen und die Eindämmung der Erderwärmung seien. Kurzfristig stünden für viele jedoch die hohen Lebenshaltungskosten und die aktuell schwierige wirtschaftliche Realität im Vordergrund. Lobenswert seien dagegen die REPowerEU Initiative und der Inflation Reduction Act, mit denen sich die Europäische Union und die USA viel vorgenommen hätten.