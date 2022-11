Der Anstieg im Ölsektor habe genau dem Einbruch im Bergbausektor entsprochen. Hier würden die Unternehmen als Reaktion auf die niedrigeren Rohstoffpreise ihre Dividenden nach den jüngsten Rekordwerten kürzen, wovon vor allem Australien betroffen sei. Zuwächse habe es in fast allen anderen Sektoren gegeben, vor allem im Verkehr (einschließlich Schifffahrt), bei Banken, Halbleitern und Chemie.



Taiwan und die USA hätten am deutlichsten zum Wachstum beigetragen, während China enttäuscht habe und Australien Rückgänge verzeichnet habe.



Aus geografischer Sicht hätten Taiwan, die USA, Hongkong und Kanada am stärksten zum Wachstum beigetragen. Energie- und Finanzwerte seien für die drei letztgenannten Länder ausschlaggebend gewesen, aber in Taiwan habe sich eine außergewöhnliche Stärke in zahlreichen Branchen gezeigt. Das dritte Quartal sei saisonbedingt sehr wichtig für chinesische Dividenden. Hier sei das bereinigte Wachstum der Ausschüttungen hinter dem der anderen Länder zurückgeblieben (+6,7%), und ein Drittel der Unternehmen im Index habe die Dividenden gekürzt - der chinesische Immobiliensektor, der von einem starken Abschwung betroffen gewesen sei, sei ein besonderer Verlustfaktor gewesen.



Das erfreuliche dritte Quartal habe Janus Henderson dazu veranlasst, seine Gesamtjahresprognose um 30 Mrd. US-Dollar zu erhöhen. Dies sei vor allem auf höhere einmalige Sonderdividenden sowie auf die starke Entwicklung im Ölsektor und in Asien zurückzuführen. Janus Henderson rechne nun mit Gesamtdividenden in Höhe von 1,56 Billionen US-Dollar, 8,3% mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Wachstum werde voraussichtlich 8,9% betragen, was einem Anstieg von 0,4 Prozentpunkten gegenüber den Erwartungen von Janus Henderson vor drei Monaten entspreche und immer noch deutlich über dem langfristigen Dividendenwachstumstrend von 5 bis 6% liege.



Jane Shoemake, Client Portfolio Manager for Global Equity Income, habe gesagt: "Der sprunghafte Anstieg der Öldividenden fiel mit Kürzungen bei den Bergbauunternehmen zusammen, wobei die Ausschüttungen in diesem Sektor im historischen Vergleich immer noch sehr hoch sind. Wie andere Rohstoffe sind auch die Energiepreise zyklisch, und der Ölpreis liegt bereits unter dem zu Jahresbeginn erreichten Niveau. Es ist also unwahrscheinlich, dass die derzeitige außergewöhnliche Höhe der Ausschüttungen von Dauer ist."



"Ab 2023 wird sich das langsamere globale Wirtschaftswachstum wahrscheinlich auf die Gewinne und die Möglichkeit einiger Unternehmen, ihre Ausschüttungen zu erhöhen, auswirken. Die Dividendendeckung, also das Verhältnis zwischen den Gewinnen eines Unternehmens und seinen Dividenden, liegt jedoch nahe historischer Höchststände. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Profitabilität derzeit hoch ist und gleichzeitig die Pandemie viele Unternehmen dazu veranlasst hat, ihre Dividenden auf ein nachhaltigeres Niveau anzuheben. Selbst wenn die Gewinne 2023 unter Druck geraten, könnte dies eine gewisse Unterstützung bieten. Entscheidend ist, dass die Dividenden über den Konjunkturzyklus hinweg viel weniger schwanken als die Gewinne, da die Unternehmen bestrebt sind, ein nachhaltiges Renditeniveau für ihre Anleger aufrechtzuerhalten." (16.11.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend-Index sorgte die Energiekrise für einen starken Anstieg der Dividenden im dritten Quartal, da die Ölgesellschaften Rekordgewinne an ihre Aktionäre ausschütteten, so die Experten von Janus Henderson Investors.Die weltweiten Gesamtausschüttungen seien um 7,0% auf 415,9 Mrd. US-Dollar gestiegen und hätten damit einen neuen Rekord für ein drittes Quartal erreicht. Unter Berücksichtigung der US-Dollar-Stärke und anderer Faktoren habe der bereinigte Anstieg bei 10,3% gelegen. Weltweit hätten 90% der Unternehmen ihre Dividenden erhöht oder sie konstant gehalten. Dies liege leicht unter den 94%, die in der ersten Jahreshälfte verzeichnet worden seien."Bei den europäischen Unternehmen in unserem Index erhöhten zwar insgesamt 96% ihre Dividenden oder hielten sie konstant, aber da in Europa die Dividenden schwerpunktmäßig im zweiten Quartal ausgeschüttet werden, ist hier das dritte Quartal saisonbedingt viel schwächer und beschränkt sich auf einige wenige Sektoren und Länder. So zahlt normalerweise kein deutsches Unternehmen in unserem Index in diesem Zeitraum eine Dividende", so Marc Theis, Sales Director, Germany & Austria bei Janus Henderson. Für das Gesamtjahr 2022 sei er zuversichtlich: "Wir erwarten auch in Deutschland eine Steigerung der Ausschüttungen insgesamt."