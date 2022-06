Wir bei Plenisfer sind der Meinung, dass der politische Wille zur Unterstützung dieser Energiequelle in Verbindung mit den laufenden technologischen Entwicklungen und der Senkung der Produktionskosten nach Jahrzehnten die Voraussetzungen für einen effektiven Einsatz von grünem Wasserstoff geschaffen hat, so Mencini.



Investitionsmöglichkeiten in grünen Wasserstoff



Die Experten seien der Ansicht, dass die Entwicklung von grünem Wasserstoff Investitionsmöglichkeiten in mindestens vier Bereichen der Realwirtschaft bieten werde:



1. Infrastruktur



2. Produktionstechnologie



3. Verwandte Industrien, die von der Nutzung von Wasserstoff profitieren würden



4. Platin







Köln (www.aktiencheck.de) - Am 17. Mai erläuterte die Europäische Kommission die Ziele des RePowerEU-Plans, mit dem die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen rasch verringert und die Energiewende beschleunigt werden soll, so Marco Mencini, Senior Portfolio Manager bei Plenisfer Investments SGR S.p.A. (ein Teil von Generali Investments).Dieser Prozess gehe Hand in Hand mit der potenziell zunehmenden Produktion von grünem Wasserstoff, der durch ein mit erneuerbaren Energien betriebenes Elektrolyseverfahren erzeugt werde.In diesem Zusammenhang ziele RePowerEU darauf ab, das für 2030 gesetzte Ziel der Produktion von grünem Wasserstoff auf 10 Millionen Tonnen pro Jahr zu verdoppeln und gleichzeitig weitere 10 Millionen Tonnen aus dem Ausland zu importieren, um so bis zu 50 Milliarden Kubikmeter russisches Gas pro Jahr zu ersetzen, die derzeit importiert würden.Dies stelle ein enormes Wachstumspotenzial dar, wenn man bedenke, dass grüner Wasserstoff heute nur 1% der gesamten Wasserstoffproduktion ausmache.