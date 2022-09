Doch nicht nur Gas könne Putin bei seinem Energiekrieg einsetzen. Im Juni habe die Europäische Union ein Kaufverbot für die meisten Öl- und Ölprodukte aus Russland ab dem 5. Dezember angekündigt. "Die sechsmonatige Verzögerung sollte Energiekäufern Zeit geben, neue Quellen zu finden und Chaos auf den Märkten zu verhindern", erkläre der Experte. "Es gibt aber ein Problem an der Sache: Die neue Sanktion würde genau in der Heizperiode in Kraft treten, also in einer Zeit, die aufgrund des Gasmangels ohnehin schon kritisch ist. Fällt dann noch das Öl als Alternative weg oder steigt exorbitant im Preis, könnte der politische Druck dazu führen, dass sich das Verbot russischen Öls verzögern oder gar gänzlich abgesagt wird."



Genau darauf scheine sich der Ölmarkt derzeit einzustellen, denn eigentlich müssten die Preise bereits jetzt in Erwartung der Sanktionen steigen. Russland exportiere fast acht Millionen Barrel Öl pro Tag, davon würden etwa fünf Millionen Barrel nach Europa gehen. Diese müsste die EU dann aus anderen Quellen beziehen. Russland hingegen müsste sich andere Abnehmer suchen, was aber zumindest zu Anfang nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur zu Einbußen von rund 20 Prozent bei Russlands Gesamtexporten führen dürfte.



"Bislang ist noch keine signifikante Preissteigerung zu beobachten - im Gegenteil! Das vorläufige Hoch bei der Sorte Brent lag im Juni bei rund 122 US-Dollar pro Barrel, seither ist der Preis wieder deutlich auf unter 100 US-Dollar gefallen. Würden die Märkte tatsächlich damit rechnen, dass die Sanktionen Anfang Dezember in Kraft treten, sollten die Preise steigen und nicht fallen. Das lässt darauf schließen, dass der Markt mit einiger Sicherheit davon ausgeht, dass die EU die geplanten Sanktionen verschieben oder sogar ausfallen lassen wird. Andernfalls ergibt der aktuelle Preis so keinen Sinn", fasse Sadowski zusammen.



Er warne jedoch auch vor dem gegenteiligen Szenario: "Für den Fall, dass die EU ihre Sanktionspläne durchzieht, wäre Öl derzeit gefährlich unterbewertet und man müsste mit einem gewaltigen Preissprung in den Tagen um den 5. Dezember rechnen. Das könnte sich Putin zu Nutze machen und noch mehr Öl zurückhalten, um den Ölpreis noch weiter in die Höhe zu treiben. Dazu muss man allerdings bedenken, dass die russischen Öl-Förderer nur begrenzte Lagerkapazitäten haben und Putin das Geld aus dem Ölhandel für seinen Krieg in der Ukraine benötigt. Daher dürfte dieses Szenario nur eine sehr begrenzte Zeit lang funktionieren." (16.09.2022/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Schon mehr als ein halbes Jahr dauert der Krieg in der Ukraine und so langsam bekommt Präsident Putin die Sanktionen immer mehr zu spüren, die die westlichen Länder gegen Russland verhängt haben, so Sascha Sadowski, Marktexperte beim Online-Broker LYNX.Auch militärisch sehe es alles andere als rosig aus, denn den ukrainischen Streitkräften gelinge es überraschend gut, immer mehr Gebiete zurückzuerobern. Doch auch Moskau habe noch einige mächtige Druckmittel in der Hinterhand, allen voran Gas und Öl. Denn trotz aller Sanktionen bleibe Russland der drittgrößte Öl- und Erdgasexporteur der Welt.