Dank der Rekordeinfuhren von Flüssiggas, der zunehmenden Stromerzeugung aus alternativen Energiequellen und der Energiesparbemühungen von Haushalten sowie Industrie liege der Füllstand in Deutschland sogar bei knapp 71 Prozent.



Ein Blick über den Atlantik zeige ein anderes Bild: Nachdem ein großer Ausverkauf die US-Erdgaspreise auf ein Niveau gedrückt habe, das zuletzt im September 2022 erreicht worden sei, seien die dortigen Erdgasfutures zum vierten Mal in Folge auf jetzt über 2,5 US-Dollar pro MMBtu gestiegen. Die Aussicht auf kälteres Wetter sowie eine steigende Heizaktivität habe Spekulanten dazu veranlasst, neue Positionen einzugehen.



Darüber hinaus habe der jüngste Bericht der Energy Information Administration (EIA) gezeigt, dass die US-Versorgungsunternehmen in der vergangenen Woche 71 Milliarden Kubikmeter Gas aus den Speichern entnommen hätten, was über den Marktprognosen von 67 Milliarden Kubikmetern gelegen habe. (01.03.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Der Frühling naht und laut Roberta Caselli, Rohstoffanalystin von Global X, scheint die schlimmste Phase der Energiekrise vorbei zu sein: "Die Preise für Erdgas sanken in Europa Ende Februar auf unter 50 Euro pro Megawattstunde. Damit lagen sie 14 Prozent niedriger als im Vormonat."Trotz kürzerer Kälteeinbrüche sei der Winter in Europa verhältnismäßig mild gewesen. Die Gasspeicher seien zu rund 62 Prozent gefüllt. Das sei weit mehr als der Zehnjahresdurchschnitt von 54 Prozent für diese Jahreszeit.