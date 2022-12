XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

74,40 EUR +1,09% (29.12.2022, 11:04)



ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler.



Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 370 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam, Hildesheim und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), den USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 138 realisierte Windparks und 14 Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1,2 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1,8 Mrd. Euro.



Die Energiekontor AG notiert im SDAX der Deutschen Börse und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (29.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Jahr neige sich dem Ende zu und die letzte Handelswoche des Jahres zeige sich durchwachsen. Auch bei der Energiekontor-Aktie habe die Volatilität angezogen und es sei in den vergangenen Tagen abwärts gegangen. Für die Bullen stehe damit nun ein wichtiger Test an, da der Kurs nahe einer entscheidenden Unterstützung notiere.Die Energiekontor-Aktie befinde sich aktuell (noch) in einer Seitwärtsphase. Die Handelszone werde unten von der Unterstützung im Bereich der 75-Euro-Marke begrenzt. Auf der Oberseite liege der Widerstand an der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. Zugleich habe der Titel mit einer Jahresperformance von 6,7 Prozent eine klare Outperformance abgeliefert, während der DAX Dow Jones und Co zweistellig im Minus notieren würden.In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob die Bullen den Ausbruch nach unten durch die Range-Kante verhindern könnten. Sollte der Kurs nachhaltig unter dieses Level fallen, werde ein Verkaufssignal ausgelöst und der Abwärtsdruck würde weiter zunehmen. Zugleich seien die Papiere laut RSI-Indikator bereits jetzt stark überverkauft, damit steige die Wahrscheinlichkeit für eine technische Gegenreaktion.Die Energiekontor-Aktie stehe nach einem gutem Jahr aktuell unter Druck. Operativ laufe es weiterhin rund und "Der Aktionär" traue den Papieren mehr zu. Anleger sollten die Position allerdings bei 70 Euro absichern. Als Kursziel wird für Risikofreudige die 125-Euro-Marke angestrebt, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Energiekontor-Aktie. Seit der Empfehlung im September 2020 habe der Titel inklusive Dividende 135,2 Prozent Rendite erwirtschaftet. (Analyse vom 29.12.2022)Börsenplätze Energiekontor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:74,60 EUR +2,19% (29.12.2022, 11:17)