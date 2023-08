ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler.



Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 380 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam, Hildesheim und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), den USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 140 realisierte Windparks und 15 Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1,3 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1,9 Mrd. Euro.



Die Energiekontor AG notiert im SDAX der Deutschen Börse und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (28.08.2023/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) charttechnisch unter die Lupe.Sehr, sehr solide präsentiere sich derzeit das Chartbild der Aktie von Energiekontor. Schließlich sei es zuletzt zu einer ganzen Reihe von konstruktiven Signalen gekommen.Zunächst sei in diesem Zusammenhang der Bruch des Abwärtstrends seit August 2022 zu nennen. Im Frühjahr sei dann die Ausprägung einer trendbestätigenden Flaggenformation gefolgt. Am wichtigsten ist für uns aber die zuletzt vervollständigte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die Aktienanalysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mit dem Sprung über die verschiedenen Hochs bei gut 80 EUR sei die untere Umkehr nun endgültig abgeschlossen worden. Das Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe des beschriebenen Trendwendemusters - lasse sich auf rund 20 EUR taxieren, was perspektivisch wieder dreistellige Kursnotierungen rechtfertigen würde. Auf diesem Level habe die Aktie im April und August 2022 ihre bisherigen Rekordstände ausgeprägt.Rückenwind komme derzeit von den Trendfolgern RSL und MACD, die jeweils sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis "long" positioniert seien. Um die gute Ausgangslage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 80 EUR zurückzufallen. Knapp darunter verläuft mit der 38-Tages-Linie (akt. bei 77,57 EUR) eine weitere wichtige Unterstützung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.08.2023)Börsenplätze Energiekontor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:84,50 EUR +0,96% (28.08.2023, 09:55)XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:84,60 EUR +0,95% (28.08.2023, 09:44)