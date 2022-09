Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

79,00 EUR +0,70% (26.09.2022, 17:43)



XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

78,50 EUR +0,64% (26.09.2022, 17:29)



ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit fast 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von knapp 287 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin und Potsdam. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Austin/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 122 realisierte Windparks und sieben Solarparks mit einer Gesamtleistung von knapp 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als EUR 1,6 Mrd.



Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (26.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Energiekontor-Aktie (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Abverkauf an den Börsen in den vergangenen Wochen habe auch die Aktie von Energiekontor in Mitleidenschaft gezogen. Seit dem Rekordhoch im August habe der Green-Tech-Highflyer mehr als 20 Prozent verloren. Ein beeindruckend hohes Kursziel von Hauck & Aufhäuser könnte nun aber den Startschuss für die Erholungsbewegung geben.Der geplante Preisdeckel für Strom werde Energiekontor als Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks wahrscheinlich kaum betreffen, so Analyst Simon Jouck nach einer Investorenveranstaltung in einer neuen Studie. Mit zahlreichen Aufträgen sei man zudem perfekt positioniert, um von der Energiewende zu profitieren.Das Kursziel des Experten laute 136 Euro und liege damit satte 70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Selbst vom Rekordhoch müsste die Aktie noch ein Drittel zulegen, um den fairen Wert von Hauck & Aufhäuser zu erreichen. Entsprechend laute die Einstufung weiterhin "buy".Im schwachen Gesamtmarkt sei die Aktie von Energiekontor ebenfalls unter Druck gekommen. Doch die Aussichten würden gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Energiekontor-Aktie: