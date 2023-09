ISIN Energiekontor-Aktie:

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler.



Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 380 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam, Hildesheim und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), den USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 140 realisierte Windparks und 15 Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1,3 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1,9 Mrd. Euro.



Die Energiekontor AG notiert im SDAX der Deutschen Börse und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (07.09.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Energiekontor: Prognose bestätigt - AktienanalyseDer im SDAX gelistete Wind- und Solarkraftanlagen-Entwickler Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) blickt auf ein starkes Halbjahr zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um knapp ein Viertel auf 65,2 Mio. Euro habe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) um mehr als das Doppelte auf 27,8 Mio. Euro zugelegt. "Wir wachsen aus eigener Kraft und fokussieren uns konsequent auf etablierte Wachstumsmärkte und die Technologien Wind und Solar", so Konzernchef Peter Szabo. "Dadurch konnten wir unseren Wachstumskurs trotz zahlreicher Herausforderungen auch in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erfolgreich fortsetzen."Szabo sehe das Unternehmen denn auch auf einem guten Weg, das Konzern-EBT im laufenden Jahr um 10 bis 20 Prozent zu steigern. Gleichzeitig habe er allerdings auch auf allgemeine Marktunsicherheiten wie höhere Investitionskosten, gestiegene Zinsen sowie längere Realisierungszeiträume bei Projekten aufgrund von gestiegenen Lieferzeiten verwiesen. In der Folge könne es auch bei Energiekontor zu zeitlichen Verschiebungen bei Projekten kommen und sich deren geplante Realisierung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 erschweren, habe es geheißen - mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zielerreichung. Eine gewisse Portion Vorsicht bei Investments kann daher sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2023)