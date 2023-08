ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler.



Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 380 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam, Hildesheim und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), den USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 138 realisierte Windparks und 14 Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1,2 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1,8 Mrd. Euro.



Die Energiekontor AG notiert im SDAX der Deutschen Börse und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (11.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem es zuletzt eine Vielzahl von enttäuschenden Unternehmenszahlen bei "grünen" Technologie-Aktien aus dem Wasserstoff- und Solarsektor gegeben habe, würden die Geschäfte bei Energiekontor, einem deutschen Projektplaner für Wind- und Solarparks, wesentlich besser laufen. Das würden die heute veröffentlichen Konzernzahlen verdeutlichen. Trotz einem derzeitig wirtschaftlich schwierigen Umfeld und steigenden Investitionskosten gehe der Vorstand davon aus die gesetzten Jahresziele zu erreichen, und beabsichtige dabei das Ergebnis vor Steuern um 10 bis 20% zu steigern.Obwohl es an den Zahlen des Konzern nichts auszusetzen gebe, reagiere die Börse sehr verhalten. Wäre die allgemeine Stimmung bei "grünen" Aktien besser, hätte die Börse die Konzernergebnisse sicherlich mit einem stärkeren Kursgewinn honoriert.Seit Ende März hat Energiekontor fast 30% zugelegt und habe Mitte Juli erfolgreich die 200-Tage-Line nach oben verlassen. Das Kerngeschäft des Konzerns erstrecke sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Der wesentlich geringere Teil des Geschäfts sei das Betreiben von Wind- und Solarparks aus dem eigenen Bestand. Die Konzernzahlen würden das funktionierende Geschäftsmodell der Bremer belegen. Mit einem aktuellen KGV von 21 sei die Energiekontor-Aktie fair bewertet. Aus heutiger Sicht spreche nichts dagegen, dass eine oder andere Stück ins Depot zu legen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Börsenplätze Energiekontor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:77,60 EUR +0,52% (11.08.2023, 17:23)XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:77,40 EUR +0,26% (11.08.2023, 17:08)