Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler.



Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 380 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam, Hildesheim und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), den USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 140 realisierte Windparks und 15 Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1,3 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1,9 Mrd. Euro.



Die Energiekontor AG notiert im SDAX der Deutschen Börse und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (19.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Während viele grüne Technologieaktien aus dem Solar- und Wasserstoffbereich teils erhebliche Kursverluste verzeichnen würden, sehe die Welt bei Energiekontor, einem deutschen Wind- und Solarprojektierer, wesentlich besser aus. Dabei dürfte das Interesse an der Aktie weiter zunehmen.Die positive Gesamtentwicklung bei Energiekontor habe dafür gesorgt, dass die Aktie am Montag vom SDAX in eine höhere Börsenliga, dem TecDAX, gewechselt sei. Mit diesem Wechsel erhöhe sich die Sichtbarkeit und das Interesse v.a. von institutionellen Kunden. So müsse die Fonds- und ETF-Industrie Energiekontor Aktien kaufen, sobald diese den TecDAX eins zu eins nachbilden wollten.Während Solarmodulhersteller unter fallenden Preisen für die Solarmodule leiden und Windturbinenhersteller unter einem harten Wettbewerb kränkeln würden, scheine das Geschäftsmodell als Projektierer und Anbieter von Wartungsdienstleistungen im Wind- und Solarbereich wesentlich besser zu funktionieren. Das hätten sowohl die zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen als auch der positive Gesamtausblick für das Gesamtjahr belegt. Seit Jahresanfang habe der Anteilsschein gut ein Zehntel zugelegt und zeige eine relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Mit einem KGV 20 sei die Energiekontor-Aktie fair bewertet. Vier Analysten würden das Bremer Unternehmen covern, alle würden zum Kauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege aktuell bei 132,50 Euro, das entspreche einem Aufwärtspotenzial von 57%.Die Energiekontor-Aktie habe Anfang April eine atemberaubende Rally gestartet und sei seitdem rund 40% gestiegen. Anleger sollten eine Konsolidierungsphase abwarten und könnten zu günstigeren Kursen einsteigen. Eine erste Zielmarke dies zu tun dürfte der Bereich um 75 Euro sein, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2023)