XETRA-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:

84,60 EUR +0,95% (28.08.2023, 09:44)



ISIN Energiekontor-Aktie:

DE0005313506



WKN Energiekontor-Aktie:

531350



Ticker-Symbol Energiekontor-Aktie:

EKT



Kurzprofil Energiekontor AG:



Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler.



Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 380 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.



Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Potsdam, Hildesheim und Augsburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), den USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten.



Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 140 realisierte Windparks und 15 Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1,3 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1,9 Mrd. Euro.



Die Energiekontor AG notiert im SDAX der Deutschen Börse und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. (28.08.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Energiekontor-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506, WKN: 531350, Ticker-Symbol: EKT) unter die Lupe.Beim Solar- und Windpark-Projektierer Energiekontor passe derzeit vieles zusammen. Ein günstiges politisches Umfeld - Stichwort Mindestabstand von Windkraftanlagen - sowie ein sehr guter Halbjahresbericht würden dem Unternehmen und damit der Aktie ordentlich Rückenwind geben. Darauf aufbauend könnten sich im die derzeitigen Wachstumsziele für dieses Jahr als zu konservativ erweisen.Die Geschäftsstrategie von Energiekontor basiere auf zwei Säulen. Einerseits sei man als Projektierer von Wind- und Solarparks unterwegs, die im Ganzen dann weiterverkauft würden. Bislang habe Energiekontor weltweit 140 Windparks und 15 Solarparks mit einer Gesamtleistung von über 1,3 GW realisieren können. Daneben betreibe das Unternehmen auch 38 Windparks und einen Solarpark zur eigenen Stromerzeugung und zum Weiterverkauf, was gegenüber dem volatilen Projektgeschäft einen stetigen Cash-Zufluss sichere. So habe die Stromerzeugung im ersten Halbjahr 2023 einen Beitrag von fast 60% zum Vorsteuergewinn geliefert.Im H1 habe Energiekontor mit einer Umsatzsteigerung um 24% zum Vorjahr auf 65,2 Mio. Euro und einem Plus von 128% beim Gewinn vor Steuern (EBT) auf 27,8 Mio. Euro eine starke Leistung gezeigt. Im gleichen Zeitraum habe die Projektpipeline um 6% auf über 10,8 GW ausgebaut werden können. Aktuell würden sich elf Projekte mit 214 MW im Bau befinden. Die eigenen Kapazitäten für die Stromproduktion seien um 17% auf 384 MW gesteigert worden. Auf dieser Basis bestätige Energiekontor sein Jahresziel, das EBT um 10 bis 20% zu erhöhen. Das halten die Experten von "Der Anlegerbrief" für konservativ, auch mit Blick darauf, dass 2022 bei gleicher Größenordnung der Jahresprognose am Ende ein Plus von 40% geschafft wurde. Natürlich würden Herausforderungen bleiben. Die Bürokratie in Deutschland gelte weiterhin als Hemmschuh. Auch gebe es starke örtliche Widerstände bei Ausbauprojekten. Dennoch würden die Experten die Mittelfristprognose bis 2028 für nachvollziehbar halten. Diese gehe von einer EBT-Verdopplung auf 120 Mio. Euro zum Vergleichsjahr 2022 mit einem realisierten Projektvolumen von 3-5 GW aus. Im Eigenbestand wolle Energiekontor bis Ende 2028 1,5-2 GW halten.Die Kombination aus Projektgeschäft und Stromerzeugung sollte auch in den kommenden Jahren für ein stetiges Wachstum sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Energiekontor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Energiekontor-Aktie:84,50 EUR +0,96% (28.08.2023, 09:55)