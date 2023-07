Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem Minus von fast 30 Prozent ist Nickel im bisherigen Jahresverlauf das Industriemetall mit der schlechtesten Performance an der Londoner Metallbörse, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Chinas Einfuhren von raffiniertem Nickel seien zuletzt auf den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren gesunken, da das Reich der Mitte auf die Lieferung zweitklassiger Nickelzwischenprodukte aus Indonesien umsteige. Trotz der zunehmenden Produktion in dem südostasiatischen Inselstaat habe der Überschuss auf dem weltweiten Nickelmarkt aber laut der International Nickel Study Group im Mai mit knapp 12.000 Tonnen fast auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr gelegen.Mittelfristig schlummere aber eine Menge Potenzial in Nickel. Optimisten würden nun auf einen deutlich höheren Bedarf im Zuge der laufenden Energiewende und der Attraktivität als wichtiges grünes Metall hoffen. In Batterien für Elektrofahrzeuge etwa erhöhe Nickel die Energiedichte und vergrößere die Reichweite. Dies dürfte mit Sicherheit auch einer der Gründe für die Autobauer Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) gewesen sein, sich im Juni Minderheitsbeteiligungen an einer Nickelmine in Brasilien zu sichern. (28.07.2023/ac/a/m)