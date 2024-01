Der Bundesverband der dt. Heizungsindustrie (BDH) habe zudem trotz gestiegener Nachfrage nach Wärmepumpen 2023 den Anteil an Gas- und Öl-Heizungen an den 21,6 Mio. verbauten Wärmeerzeugern auf nahezu 89% beziffert. Die kommunale Wärmeplanung solle nun von Gemeinden und Kommunen ab 2026 rsp. 2028 umgesetzt werden. Beim PKW-Bestand habe lt. Kraftfahrtbundesamt (KBA) in Q4 23 (per 01.10) der Anteil der reinen E-Autos (BEV) bei 2,6% (von 49,15 Mio. PKW) gelegen. Seit 18.12.2023 gebe es keine Förderungen mehr, die 10-jährige KFZ-Steuerbefreiung bleibe hingegen.



Bei der Stromerzeugung habe der Anteil der Erneuerbaren 2023 mit 267 Mrd. kWh zwar die 50%-Marke überstiegen. Allerdings sei die Stromerzeugung im Jahr des Kernkraftausstiegs von 569,2 Mrd. kWh (2022) nach vorläufigen Berechnungen auf 508,1 Mrd. kWh gesunken. Der Bruttoinlandsstromverbrauch sei von 540,2 Mrd. kWh auf 517,3 Mrd. kWh infolge konjunktureller Schwäche und des Sparverhaltens zurückgegangen.



Insgesamt hätten sich 2023 die Weltmarktpreise für Kohle, Gas und Öl infolge der schlechten globalen Nachfrage aber stabilisiert, sodass der Preisdruck nachgelassen habe. Der Ölpreis habe nur temporär auf den neuen Nahostkonflikt reagiert. Ab 2024 ausgeweitete Förderkürzungen der OPEC+ -Allianz seien ebenfalls schnell eingepreist gewesen. Signifikante Nachfrageimpulse seien nach Erachten der Analysten im Jahresauftaktquartal nicht erkennbar. Hinter der vom IMF prognostizierten leichten Erholung der Weltwirtschaft 2024 bleibe aufgrund anhaltender geopolitischer Konflikte, Verbraucherverunsicherungen und schlechter Stimmungsindikatoren vorerst ein Fragezeichen. (08.01.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresbeginn 2024 wurden in Deutschland die CO2-Steuern um 50% ggü. dem Vorjahr erhöht, so die Analysten der Nord LB.Statt 30 EUR seien nunmehr gleich 45 EUR je Tonne Kohlendioxid fällig. Auch in den nächsten beiden Jahren werde an dieser Preisschraube gedreht. 2026 solle die CO2-Abgabe auf 65 EUR/t steigen, um das Erzeugen von Treibhausgasen unattraktiver zu machen und die Transformation zu fördern. Die Rechnung sei allerdings weniger simpel als vielfach dargestellt. Nicht nur Heizöl, Erdgas oder Kraftstoffe, sondern auch Müll werde verbrannt und als Energiequelle genutzt.