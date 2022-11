Börsenplätze Enel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,585 EUR +2,00% (04.11.2022, 08:41)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,521 EUR -1,16% (04.11.2022, 09:05)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Borsa Italiana-Symbol Enel-Aktie:

ENEL



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (04.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe.Enel habe in den ersten neun Monaten 2022 dank gestiegener Energiepreise einen Umsatzanstieg von 84% auf EUR 108 Mrd. erzielt, habe aber einen leichten Rückgang des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) auf EUR 12,7 Mrd. hinnehmen müssen. Dies habe mehrere Gründe, wie staatliche Eingriffe (z.B. Umsatzobergrenze in Rumänien), aber auch höhere Stromnachfrage (z.B. in Italien) und unter der Trockenheit leidende Wasserkrafterzeugung. Trotzdem habe Enel immer noch die Markterwartungen getroffen, da die Ergebnisbeiträge aus Südamerika die schwächelnden europäischen Zahlen hätten ausgleichen können.Das Management gehe immer noch von einem Gesamtjahres-EBITDA von EUR 19,0 bis 19,6 Mrd. aus, habe aber den Ausblick für den Nettogewinn um rund EUR 500 Mio. auf EUR 5,0 bis 5,3 Mrd. gesenkt, da sich Forderungsabschreibungen und höhere Ergebnisanteile Dritter negativ auswirken sollten. Die Dividende solle davon nicht betroffen sein, sie sei mit EUR 0,40 je Aktie bestätigt worden. Kurzfristig wolle sich Enel auf die Verbesserung des Nettoumlaufvermögens und die Vereinfachung der Unternehmensstruktur konzentrieren. Am 22. November wolle Enel dann den strategischen Ausblick für 2023/25 präsentieren.Die letzte Empfehlung für Enel lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2022)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity