Börsenplätze Enel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,73 EUR -0,24% (28.12.2023, 10:45)



Euronext Milan-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,732 EUR +0,16% (28.12.2023, 10:32)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Borsa Italiana-Symbol Enel-Aktie:

ENEL



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (28.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) weiterhin zu kaufen.Angebot und Nachfrage, die Marktthemen: Über ein Jahr nach Kriegsbeginn hätten sich neue energiepolitische Ziele herauskristallisiert. Diese seien aber noch Gegenstand von Verhandlungen und eine endgültige Festlegung innerhalb der EU stehe immer noch aus. Die Energienachfrage in Europa sei in den letzten Monaten trotz Erholung auf der Preisfront weiter gesunken, sowohl bei Strom als auch bei Gas. Enel habe in diesem Jahr die Erzeugungskapazitäten vor allem in Südamerika ausgebaut und hier wieder vor allem erneuerbare Energien.Investitionen sollten profitabler sein: 2024 bis 2026 wolle Enel EUR 35,8 Mrd. investieren, davon etwas mehr als die Hälfte in die Netze, was der vorher favorisierten integrierten kommerziellen Strategie, die Wertschöpfungskette von Produktion bis Endkundengeschäft zu verstärken, weniger Bedeutung zumesse. Bei den im Vergleich um EUR 5 Mrd. niedriger geplanten Erzeugungsinvestitionen verschiebe sich der Fokus nach Europa. Der Kapazitätausbau betreffe größtenteils erneuerbare Energien, hauptsächlich Solar (6 Gigawatt) und Wind (3 Gigawatt), hier hätten sich aber die Selektionskriterien verschärft. Es brauche mehr Ertrag um grünes Licht für ein Projekt zu bekommen.Portfoliobereinigung fast abgeschlossen, niedrigere Schulden: Dank des Verkaufs von Anlagen im Wert von ca. EUR 11,5 Mrd., die nicht mehr zum Kerngeschäft von Enel zählen würden, habe sich die Finanzlage bereits merkbar verbessern können. So sei die pro-forma Nettoverschuldung auf EUR 53 bis 54 Mrd. gesunken. Bis 2026 solle sich das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA auf 2,3x verbessern.Neue Strategie: Der frühere Chef des Übertragungsnetzbetreibers Terna und vormalige Telekom-Manager Flavio Cattaneo, der seit Frühling 2023 dem Konzern vorstehe, habe im November eine defensivere Strategie vorgestellt, die höheren Mindestanforderungen beim Ertragspotenzial unterliege. Damit agiere Enel weniger visionär im Vergleich zum durchaus erfolgreichen integrierten Ansatz seines Vorgängers, sei aber mehr auf effiziente Kapitalallokation ausgerichtet.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 und der Mittelfristplan: Enel habe den Ausblick für 2023 erhöht und erwarte nun ein EBITDA von EUR 21,5 bis 22,5 Mrd. und einen Nettogewinn von EUR 6,4 bis 6,7 Mrd. Die Dividende solle mindestens EUR 0,43 je Aktie betragen. Im Zuge der jüngsten Strategiepräsentation seien Ziele für 2026 präsentiert worden, die leider einem Verschieben der alten Ziele gleichkommen würden. Für 2026 hoffe Enel das EBITDA auf EUR 22,2 bis 22,8 Mrd. zu erhöhen und einen Nettogewinn von EUR 7,1 bis 7,3 Mrd. zu erreichen. Dies entspreche fast den alten Zielen für 2025. Wenngleich sich auch das Umfeld geändert habe und so manche Anpassung notwendig mache, bleibe dennoch ein schaler Geschmack zurück, da der neue Mittelfristplan ja stark auf bessere Wertschöpfung und Effizienzsteigerung setze.Die neue Führung von Enel fahre einen zurückhaltenderen Ansatz als die alte Konzernspitze, was vermutlich dem höheren Zinsniveau, aber auch einer geringeren Risikotoleranz geschuldet sei. Zudem solle es mehr Kooperationen geben, auch was den Tausch von Anlagen betreffe. Es werde seine Zeit brauchen, bis hier Ergebnisse zu sehen seien. Inzwischen sehe Schinwald Enel auf einem guten Weg, die Prognose zu erreichen und die Verschuldung weiter zu reduzieren, was auch einen Erhalt der derzeit attraktiven Dividendenrendite von fast 7% unterstützen sollte. Die Analystin hebe ihr Kursziel aufgrund höherer Markterwartungen leicht auf EUR 7,80 an (zuvor: EUR 7,50).Die Empfehlung für die Enel-Aktie bleibt bei "Kauf", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.12.2023)