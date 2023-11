Börsenplätze Enel-Aktie:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (08.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe.Enel habe mit seinen Neunmonatszahlen den Markterwartungen davongezogen und im Zuge der Ergebnispräsentation auch den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, da sich das Netzergebnis und das Italiengeschäft deutlich besser entwickelt hätten. In zwei Wochen sei dann Kapitalmarkttag.Enel habe in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 16,4 Mrd. berichtet, was einem Anstieg von 29% im Jahresvergleich entspreche. Der Markt sei von nur EUR 16,0 Mrd. ausgegangen.Dabei habe der italienische Versorger vor allem von seinem integrierten Geschäftsmodell und hier besonders vom Wachstum bei den erneuerbaren Energien und den besseren Produktionsbedingungen in der Wasserkraft profitiert. In Italien sei die Indexierung der Netztarife als positiver Faktor hinzugekommen, während in Südamerika Tarifanpassungen den Verkauf der brasilianischen und chilenischen Töchter wettgemacht habe. Der Verkauf kleineren Geschäftsbereichen habe sich zügig fortgesetzt, was die Verschuldung um EUR 6,5 Mrd. reduzieren sollte und das Erreichen einer für die Branche normalen Kennzahl von 2,1 bis 2,5x Nettoschuldung/EBITDA führen sollte.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Enel lautete "Kauf", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity