Börsenplätze Enel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

5,39 EUR +0,92% (17.03.2023, 10:56)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

5,397 EUR +1,91% (17.03.2023, 10:48)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Borsa Italiana-Symbol Enel-Aktie:

ENEL



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (17.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe.Enel habe die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 bestätigt, die im Februar verkündet worden seien. Zum Ausblick habe es jedoch nichts Neues gegeben. Die nächste spannende Entwicklung sei die Bestellung eines neuen Vorstandvorsitzenden in den nächsten Wochen.Nachdem Enel bereits Anfang Februar mit den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 positiv überrascht habe, hätten die endgültigen Zahlen keine großen Neuigkeiten mehr gebracht. Die positive Entwicklung sei mehreren Parametern zu verdanken, von steigenden Preisen zu höherer Stromerzeugung und auch wachsender Nachfrage. Diesmal hätten sich selbst die Währungseffekte von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Gleichzeitig sei die Nettoverschuldung im Vergleich zu den Vorquartalen gesunken, wobei der Kapitalbedarf aufgrund des Investitionsprogramms in erneuerbare Energien und die Netze weiterhin hoch sei.Enel habe in den letzten Monaten einige Geschäftsbereiche, die nicht zum harten Kern des Unternehmens zählen würden, verkauft. Für 2023 strebe das Unternehmen ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von EUR 20,4 bis 21,0 Mrd. und einen Nettogewinn von EUR 6,1 bis 6,3 Mrd. an. Der Markt sei noch nicht ganz überzeugt, dass der italienische Versorger mit globaler Präsenz dies erreichen werde. Zudem stehe die Neubesetzung des Vorstandsvorsitzenden an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity