Börsenplätze Enel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,9145 EUR +1,33% (29.07.2022, 09:30)



Borsa Italiana-Aktienkurs Enel-Aktie:

4,9455 EUR +3,17% (29.07.2022, 09:17)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Borsa Italiana-Symbol Enel-Aktie:

ENEL



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (29.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Versorgers Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe.Enel habe im Jahresvergleich fast unveränderte Ergebnisse geliefert, wobei die energiepreisbedingten Ertragsverluste in Europa durch die positive Entwicklung in Lateinamerika hätten ausgeglichen werden können.Aufgrund der gestiegenen Energiepreise habe der italienische Versorger Enel zum ersten Halbjahr einen deutlichen Umsatzanstieg auf EUR 67 Mrd. berichtet. Da jedoch die Kosten in fast gleichem Umfang angestiegen seien und die Erzeugung aus erneuerbaren Energien unter der anhaltenden Trockenheit in Europa gelitten habe, sei das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) fast unverändert bei EUR 8,3 Mrd. geblieben. Dies habe im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Das Management habe den Jahresausblick von einem bereinigten EBITDA von EUR 21,0 bis 21,6 Mrd. und einem bereinigten Nettogewinn von EUR 6,7 bis 6,9 Mrd. bestätigt.Die staatlichen Eingriffe in die Energiepreise sollten Enel dieses Jahr EUR 2,6 Mrd. kosten. Die Endkundenpreisanpassungen für das laufende Jahr seien bereits abgeschlossen worden, was unterstützend für die Ergebnisse wirke, für nächstes Jahr gehe Enel auch weiterhin von hohen Energiepreisen aus. Unabhängig von den Halbjahresergebnissen habe Enel gestern auch den Verkauf der chilenischen Netztochter bekannt gegeben, wobei USD 1,4 Mrd. erlöst worden seien. Damit sei die internationale Portfoliobereinigung wieder einen Schritt weiter, nachdem bereits Kraftwerke in Brasilien und die russische Tochtergesellschaft veräußert worden seien. Die Halbjahresergebnisse hätten auch die positiven Effekte aus der globalen Diversifizierung gezeigt, da die Belastungen in Europa durch die Aktivitäten in Lateinamerika fast vollständig hätten ausgeglichen werden können.Unsere letzte Empfehlung für die Enel-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.07.2022)Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.