Kurzprofil Enel S.p.A.:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe."Conviction Buy" sei die höchste Empfehlungsstufe und bedeute, dass Aktien mit diesem Analyseurteil binnen Jahresfrist überdurchschnittlich steigen würden. Diese Einschätzung werde bei den Investmentbanken eher selten vergeben. Goldman Sachs habe für ein Unternehmen mit dieser Bewertung das Kursziel erhöht.Bei dem Unternehmen handle es sich Enel, einem italienischen Energiekonzern, der in den Bereichen Stromerzeugung und Erdgas tätig sei. Das Unternehmen sei der größte Stromversorger Italiens und weltweit in mehr als 30 Ländern tätig.Die US-Investmentbank habe das Kursziel von zuvor 7,30 auf 7,65 Euro erhöht. Auf aktuellem Kursniveau entspreche das einem Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent. Laut Analyst Alberto Gandolfi gebe es bei den Italienern zusätzliche Gewinnpotenziale auf dem heimischen Markt. Der Experte habe seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2025 im Schnitt um sechs Prozent angehoben.mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link