Börsenplätze Enel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,099 EUR -0,51% (22.03.2024, 14:43)



Euronext Milan-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,097 EUR +0,45% (22.03.2024, 14:47)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Borsa Italiana-Symbol Enel-Aktie:

ENEL



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (22.03.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe.Enel habe gestern Abend die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht und die Mittelfriststrategie 2024-26 bekräftigt, mehr in das Netzgeschäft und in Europa zu investieren. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) der ordentlichen Geschäftstätigkeit habe EUR 21,97 Mrd. betragen und damit genau in der Mitte des Ausblicks und im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr sei mit EUR 0,43 bekräftigt worden. Das Management habe den Ergebnisausblick für die Jahre 2024-26 bestätigt, da Enel dank Absicherungsgeschäften und besserer Netzerträge die rückläufigen Strompreise ausgleichen könne.Die Erzeugungsbedingungen seien im letzten Quartal 2023 besonders gut für erneuerbare Energien gewesen, und das habe sich in den Zahlen widergespiegelt. Wind- und Wasserkraftproduktion sei stark angestiegen, während fossile Stromerzeugung zurückgedrängt worden sei. Das zeige sich nicht nur in einer besonders erfreulichen Marge, sondern habe auch ausgereicht, um den schleppenden Neubau von erneuerbaren Energien auszugleichen.Für 2024e erwarte das Management ein im Jahresvergleich höheres EBITDA von EUR 22,1 bis 22,8 Mrd. - exklusive diverser Einmal- und Verkaufseffekte von rund EUR 1,8 Mrd. Dies sei vor allem dem Anstieg der Stromerzeugungsgewinne in Italien und einer freundlicheren Regulierung zuzuschreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity