Börsenplätze Enel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,327 EUR +0,16% (15.09.2023, 13:35)



Euronext Milan-Aktienkurs Enel-Aktie:

6,313 EUR -0,14% (15.09.2023, 13:30)



ISIN Enel-Aktie:

IT0003128367



WKN Enel-Aktie:

928624



Ticker-Symbol Enel-Aktie:

ENL



Borsa Italiana-Symbol Enel-Aktie:

ENEL



Kurzprofil Enel S.p.A.:



Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. (15.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Enel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Enel S.p.A. (ISIN: IT0003128367, WKN: 928624, Ticker-Symbol: ENL, Borsa Italiana-Symbol: ENEL) unter die Lupe.Obwohl die Aktienmärkte eher konsolidieren würden, zeige der italienische Versorger Enel eine relative Stärke und notiere dabei in Nähe des Jahreshochs. Mit rund 54 Gigawatt würden die Italiener weltweit zu einem der größten Anbieter von grünem Strom gehören. Die Aktie habe für Anleger einiges zu bieten.Beim italienischen Energieversorger laufe derzeit alles rund. Das hätten die Halbjahreszahlen belegt, vor allem auf der Ertragsebene habe der Konzern überzeugen können, hier seien die Schätzungen der Analysten übertroffen worden. Weiterhin sehr erfreulich sei das Vorankommen bei der Entschuldung. Diese dürfte mit dem Verkauf von Unternehmen, die nicht zum Kerngeschäft gehören würden, weiter zur Steigerung der Rentabilität führen.Die relative Stärke der Aktie zeige sich im Chartbild. Seit Oktober befinde sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend, dabei sei die derzeitige Dividendenrendite von sieben Prozent äußerst attraktiv. Ein KGV von aktuell zehn, bei einem Kurs-Umsatzverhältnis von zwei würden ebenfalls für das Unternehmen sprechen. Die Aktie sei langfristig spannend und durchaus ein Kandidat für die Altersvorsorge mittels eines Aktiensparplans.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.