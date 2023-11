NYSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

2,03 USD +4,69% (09.11.2023, 18:28)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EJD



TSE-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



NYSE-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EXK



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, Toronto Stock Exchange-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato. (09.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, Toronto Stock Exchange-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) unter die Lupe.Die Endeavour Silver-Aktie habe deutlich Federn lassen müssen. Auf der größten Mine, Guanacevi, sei niedriggradiges Erz verarbeitet worden. Das habe zur schwächsten Produktion in den vergangenen zwei Jahren geführt. Die Kosten seien auf über 29 Dollar je Unze nach oben gesprungen und das habe natürlich zu einem Verlust geführt. Das vierte Quartal solle zwar besser werden. Der Gamechanger werde aber wohl erst das Terronera-Projekt, das aber noch ein Jahr benötige, um in Produktion zu gehen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.11.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:1,913 EUR +5,87% (09.11.2023, 18:31)TSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:2,795 CAD +5,47% (09.11.2023, 18:28)