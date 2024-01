NYSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, Toronto Stock Exchange-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato. (26.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, Toronto Stock Exchange-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) unter die Lupe.Der kanadische Konzern könne mit eher schlechten Nachrichten aufwarten. Endeavour Silver habe gemeldet, dass die Kosten zum Bau des neuen Terronera-Projekts in Mexiko um rund 18% höher liegen würden als ursprünglich erwartet. Die Aktie habe daraufhin am Mittwoch zu den größeren Verlierern gehört. Allerdings halte der Inflationsdruck an und Kostensteigerungen bei Projekten seien alles andere als eine Seltenheit. Zudem würden Unternehmen in Mexiko nach wie vor mit dem starken mexikanischen Peso kämpfen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.01.2024)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:1,487 EUR -2,62% (26.01.2024, 22:26)TSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:2,18 CAD -1,36% (26.01.2024, 22:00)