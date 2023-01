NYSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

3,57 USD +1,13% (12.01.2023, 22:00)



ISIN Endeavour Silver-Aktie:

CA29258Y1034



WKN Endeavour Silver-Aktie:

A0DJ0N



Ticker-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EJD



TSE-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EDR



NYSE-Symbol Endeavour Silver-Aktie:

EXK



Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, TSE-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato. (12.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberminen-Betreibers Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, TSE-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) unter die Lupe.Endeavour Silver habe in Sachen Produktion überzeugen können. Mit 9 Mio. Unzen Silber-Äquivalent habe der kanadische Konzern das obere Ende der eigenen Prognose von 8 Mio. Unzen deutlich übertreffen können. Angesichts der Produktionskosten von ca. 20 USD je Unze und des im vergangenen Jahr sehr oft unter dieser Marke liegenden Silberpreises habe Endeavour Silver kein Geld verdient. Da der Silberpreis aber mittlerweile wieder deutlich gestiegen sei, sollte das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr aber zumindest in den Bereich von der schwarzen Null kommen. Endeavour Silver sei für risikofreudige Anleger ein interessantes Investment, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.01.2023)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:3,2855 Euro +0,50% (12.01.2023, 22:26)TSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:4,78 CAD +1,27% (12.01.2023, 22:00)