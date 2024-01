NYSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:

Kurzprofil Endeavour Silver Corp.:



Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, Toronto Stock Exchange-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK) ist ein kanadisches Silberminen-Unternehmen mit Sitz in Vancouver. Endeavour Silver besitzt und betreibt in Mexiko drei unterirdische Silber-Gold-Minen: die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango und die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato. (11.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Endeavour Silver-Aktienanalyse von Alliance Global Partners:Die Analysten von Alliance Global Partners erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034, WKN: A0DJ0N, Ticker-Symbol: EJD, Toronto Stock Exchange-Symbol: EDR, NYSE-Symbol: EXK).Das Unternehmen habe verbesserte Produktionsergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, was auf eine Rückkehr zu normalisierten Produktionsniveaus bei Guanacevi zurückzuführen sei. Alliance Global Partners gehe davon aus, dass Guanacevi weiterhin als Quelle für eine stabile Produktion dienen werde, während das Management den Bau von Terronera vorantreibe, der für das Unternehmen die "nächste Wachstumsphase" darstellen werde. Insgesamt biete die jüngste Volatilität des Aktienkurses einen attraktiven Einstiegspunkt für Investoren.Die Analysten von Alliance Global Partners stufen die Endeavour Silver-Aktie unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 3,25 auf 3,50 USD an. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:1,758 EUR +0,17% (11.01.2024, 09:30)TSE-Aktienkurs Endeavour Silver-Aktie:2,59 CAD +0,78% (10.01.2024)