Kurzprofil Endeavour Mining plc:



Endeavour Mining (ISIN: GB00BL6K5J42, WKN: A3CSCF, Ticker-Symbol: 6E2, LSE-Symbol: EDV, TSX-Symbol: EDV, NASDAQ OTC-Symbol: EDVMF) ist ein in Großbritannien ansässiges Goldproduktionsunternehmen. Das Unternehmen betreibt Anlagen im Senegal, an der Elfenbeinküste und in Burkina Faso. Das Portfolio des Unternehmens an Erschließungsprojekten und Explorationsanlagen liegt im Birimian Greenstone Belt in Westafrika. (26.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining plc unter die Lupe.

Der Markt preise aktuell etwas langsamere Zinssenkungen ein - das beflügele den US-Dollar und bremse Gold. Doch angesichts eines Goldpreises von rund 2.000 USD sei die Bewertung vieler Goldproduzenten eher surreal. Das Sentiment sei derzeit so negativ, dass Goldaktien mit einem riesigen Abschlag gehandelt würden. Zudem würden negative Nachrichten aktuell mit deutlichen Abschlägen quittiert. So geschehen auch bei Endeavour Mining. Bei der Aktie sei die Entlassung des CEO mit einem deutlichen Minus geahndet worden. Diese Reaktion sei aber übertrieben gewesen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.01.2024)