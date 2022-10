LSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:

1.597,00 GBp +1,20% (06.10.2022, 17:00)



ISIN Endeavour Mining-Aktie:

GB00BL6K5J42



WKN Endeavour Mining-Aktie:

A3CSCF



Ticker-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

6E2



LSE-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



TSE-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDV



NASDAQ OTC-Symbol Endeavour Mining-Aktie:

EDVMF



Kurzprofil Endeavour Mining plc:



Endeavour Mining (ISIN: GB00BL6K5J42, WKN: A3CSCF, Ticker-Symbol: 6E2, LSE-Symbol: EDV, TSE-Symbol: EDV, NASDAQ OTC-Symbol: EDVMF) ist ein in Großbritannien ansässiges Goldproduktionsunternehmen. Das Unternehmen betreibt Anlagen im Senegal, an der Elfenbeinküste und in Burkina Faso. Das Portfolio des Unternehmens an Erschließungsprojekten und Explorationsanlagen liegt im Birimian Greenstone Belt in Westafrika. (06.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





George TownKulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining plc (ISIN: GB00BL6K5J42, WKN: A3CSCF, Ticker-Symbol: 6E2, LSE-Symbol: EDV, TSE-Symbol: EDV, NASDAQ OTC-Symbol: EDVMF) unter die Lupe.Endeavour Mining sei derzeit ein Sonderfall. Die Aktie habe nicht von der jüngsten Rally im Gold- und Silbersektor profitieren können. Das habe jedoch keine operativen, sondern vielmehr politische Gründe gehabt. In Burkina Faso sei es wieder einmal zu einem Putsch gekommen. Der sei zwar mehr oder weniger friedlich abgelaufen und die Minen von Endeavour Mining hätten unbehelligt weiterarbeiten können. Die Börse sei hier aber vorsichtig und habe die Aktie abgestraft. Letztlich stehe hinter dem Putsch der Wunsch der Bevölkerung nach mehr Sicherheit. Auch die Minenbranche würde sicherlich mehr Sicherheit in Burkina Faso begrüßen. Das werde allerdings ein langer Weg, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.10.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:18,30 EUR -1,35% (06.10.2022, 16:34)TSE-Aktienkurs Endeavour Mining-Aktie:24,95 CAD -0,24% (06.10.2022, 16:25)