Kurzprofil Endeavour Mining plc:



Endeavour Mining ist ein in Großbritannien ansässiges Goldproduktionsunternehmen. Das Unternehmen betreibt Anlagen im Senegal, an der Elfenbeinküste und in Burkina Faso. Das Portfolio des Unternehmens an Erschließungsprojekten und Explorationsanlagen liegt im Birimian Greenstone Belt in Westafrika. (03.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Endeavour Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Endeavour Mining plc unter die Lupe.Die Börse habe sich von den Zahlen von Endeavour Mining enttäuscht gezeigt. Der britische Konzern habe zwar in Sachen Produktion und Kosten besser als von Analysten erwartet gelegen, doch die Nettoverschuldung sei gestiegen. Und das habe dem Markt auf den Magen geschlagen. So ganz überraschend sei das aber nicht, wenn man sich ansehe, dass Endeavour Mining derzeit zwei Projekte voranbringe. Der Kursrutsch sei übertrieben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2023)