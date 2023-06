Auf der Rohstoffseite sei im Zuge der Risk-on-Stimmung Gold kaum gefragt gewesen und habe deutliche Abgaben verzeichnet. Das vermeintliche digitale Gold Bitcoin hingegen habe zulegen können, befinde sich aber weiterhin unter der Marke von USD 30.000. Die Ölpreise seien ebenfalls gestiegen, wobei vor allem Spekulationen auf eine Fördermengenkürzung der OPEC+ die Preise gestützt hätten. Übers Wochenende sei eine solche auch tatsächlich in Wien beschlossen worden. Dementsprechend wolle die OPEC+ nach eigenen Angaben 2024 rund 40 Millionen Barrel pro Tag fördern, was einer Kürzung von 3,4% gleichkomme. Der Ölpreis lege daraufhin am heutigen Morgen gut 1% zu.



Nach dem ereignisreichen Freitag gehe es auch in der neuen Handelswoche ohne Verschnaufpause weiter. Mit dem Eurozonen-Sentix erscheine heute der erste Vorlaufindikator für den Monat Juni. Mit einem Niveau von -13,1 Punkten habe dieser finanzmarktbezogene Indikator zuletzt auf vorwiegend negative Erwartungen unter den Befragten hingewiesen. Basierend auf ihren Modellen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG von einer leichten Verbesserung auf -12,5 Punkte ausgehen. In den USA erscheine heute der ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Konsensschätzungen bezüglich dieses Indikators würden von einem leichten Anstieg ausgehen (51,9 auf 52,1 Punkte), was die Kluft zwischen dem nicht-verarbeitenden Gewerbe und der Industrie weiter vergrößern würde.



In Asien herrsche heute Morgen ein gemischtes Bild. (05.06.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das versöhnliche Ende im Schuldenstreit ließ die Anlegerschaft rund um den Globus am Freitag erleichtert aufatmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach dem Repräsentantenhaus habe schließlich auch der Senat den Gesetzentwurf abgesgnet, wodurch die US-Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt werde. Dies sei jedoch bereits mehrheitlich erwartet worden, sodass der wahre Impuls vonseiten des Arbeitsmarktberichts in den USA gekommen sei, welcher für gemischte Gefühle gesorgt habe. So sei die Zahl der Beschäftigten zwar überraschend stark gestiegen, aber auch die separat ermittelte Arbeitslosenquote habe spürbar zugelegt. Die US-Stundenlöhne seien gegenüber dem Vormonat hingegen im erwarteten Rahmen geklettert, wodurch Inflationssorgen etwas zerstreut worden seien. Die Aktienmärkte hätten mit Zugewinnen auf breiter Front reagiert, der Anleihemarkt hingegen sei von fallenden Notierungen geprägt gewesen und habe die Renditen nach oben gedrückt. Auch der US-Dollar habe darauf leicht zugelegt.