Trotz ihrer zunehmenden Allianz gegen die USA bestünden zwischen den BRICS-Ländern auch erhebliche Differenzen, vor allem zwischen China und Indien. China befinde sich derzeit in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die Technologie-Unternehmen würden keine neuen Mitarbeiter mehr einstellen, was zu einer rekordhohen Jugendarbeitslosigkeit geführt habe. Diese Probleme seien sicher auf das sehr schnelle Wachstum zurückzuführen. China habe jedoch auch ein Problem mit Russland und dem Krieg in der Ukraine. Die Chinesen seien derzeit so stark mit sich selbst beschäftigt, dass sie sich keine äußeren Konflikte leisten könnten. Die chinesische Regierung wolle Putin auf jeden Fall an der Macht behalten, da sie sonst befürchte, dass es zu internen Machtkämpfen und Instabilität an der langen Grenze zu Russland kommen könnte.



Tatsächlich könne China als der große Verlierer des Ukraine-Konflikts bezeichnet werden. Xi habe sich mit Putin verkalkuliert und seine wichtigsten Handelspartner verärgert. Zudem sehe sich China einem nun stark geeinten Westen gegenüber. Die USA hätten es geschafft, Europa gegen Russland zu vereinen. Die Amerikaner wollten die NATO stärken und Deutschland von Russland trennen. Das sei ihnen gelungen. Wirtschaftlich stehe Europa erstaunlich gut da. Die Energiekrise sei nicht eingetreten und die Inflation sei auf dem Rückzug. Mit anderen Worten: Die schlimmsten Erwartungen seien nicht eingetroffen. Und auch wenn die deutsche Wirtschaft, vor allem die Autoindustrie, krisele, seien die Deutschen traditionell Meister darin, rasch Lösungen aus einer Krise zu finden.



Könne Indien seinem Anspruch gerecht werden?



Indien hingegen zähle zu den Gewinnern. Die innenpolitische Situation sei dort derzeit relativ stabil. Gleichzeitig sei ein Teil der globalen Lieferkette von China nach Indien verlagert worden, speziell im Technologiebereich. Das Verhältnis zu den USA sei wieder besser, dabei verhalte sich Indien äußerst opportunistisch und erhebe den Anspruch, Anführer der Länder zu sein, die weder von den USA noch von China abhängig sein wollten. Zwar verfüge Indien über eine kleine, sehr gut ausgebildete Elite, brauche aber noch mindestens 20 bis 30 Jahre, bis ein Mittelstand heranwachsen könne. Kurzfristig profitiere Indien aber von der aktuellen Schwäche Chinas.



Sektoren entscheidend für Wachstum



Zusammenfassend könne man sagen, dass die großen Wohlstandsunterschiede zwischen den Industrie- und den Schwellenländern langsam abnehmen würden. Zudem werde sich das Wirtschaftswachstum zunehmend nicht mehr auf Länder, sondern auf Sektoren verlagern. Mal boome der Tech-Sektor, mal ein anderer. Die Abhängigkeit von neuen Rohstoffen wie seltene Erden, Lithium oder Kobalt werde zu neuen Allianzen führen. Eine Welt, in der zwei Supermächte den Ton angeben würden, wie es im Kalten Krieg mit den USA und der Sowjetunion der Fall gewesen sei, werde es deshalb kaum mehr geben. (27.10.2023/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - De-Globalisierung, Multilateralismus, De-Risking - diese Begriffe dominieren derzeit die Wirtschaftsberichterstattung, so Maurizio Porfiri, CIO von CAT Financial Products.Zwischen 2000 und 2010 habe es eine große Verlagerung der Produktion in die Schwellenländer, hauptsächlich nach China, gegeben, das zur Werkstatt der Weltwirtschaft geworden sei. Zwischen 2010 und 2020 habe sich China von einem Billigland zu einem Technohub gewandelt. Damit sei China zunehmend auch zu einem Rivalen der USA geworden. Hinzugekommen seien die Pandemie und anschließend der Krieg in der Ukraine. Das habe den westlichen Industrienationen aufgezeigt, wie abhängig sie von den globalen Lieferketten geworden seien.Als Gegenreaktion seien in den letzten beiden Jahren die gesamten Produktionsketten neu überdacht worden. Gleichzeitig seien die Rohstoffe wieder in den Vordergrund gerückt, vor allem auch Öl und Gas. Heute sei es jedoch die Technologie, die im Mittelpunkt stehe. Im sogenannten "Chip War" werde nicht mehr um Öl wird gestritten, sondern um Halbleiter. Gleichzeitig werde mit rasanter Geschwindigkeit daran gearbeitet, die Produktion wieder in die Industrieländer zurückzuverlangen, ganz besonders in den USA.Die wirtschaftliche Entwicklung werde begleitet von einem massiv zunehmenden Nationalismus. Zugleich entwickele sich in vielen Schwellenländern ein zunehmender Anti-Amerikanismus, was sich vor einigen Wochen an der Tagung der BRICS-Staaten gezeigt habe. Die Gründe dafür seien verschieden. Die USA würden gerne ihre Macht ausspielen, die sie dank des Dollars hätten und würden ihre finanzielle Stärke in den Vordergrund stellen. Wer bei den Sanktionen gegen Russland oder den Iran nicht mitmache, der bekomme dies zu spüren, etwa indem der Zugang zu Swift, dem internationalen Kommunikationssystem der Banken, gekappt werde.