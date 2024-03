Die Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer hätten nur eine vorübergehende Auswirkung gehabt, die im Januar zu einer kurzzeitigen Verlängerung der Lieferzeiten geführt habe, gefolgt von einer Verkürzung im Februar. Es sei daher unwahrscheinlich, dass der schwächere Rückgang der Einkaufspreise in diesem Monat auf die Spannungen im Roten Meer zurückzuführen sei, sondern eher auf die normalen Bewegungen der Rohstoffpreise, wie z. B. den jüngsten Anstieg der Ölpreise. Der grundsätzliche Trend der geringeren Nachfrage, der nach wie vor die Hauptursache für kürzere Vorlaufzeiten sei, halte weiter an.



Die Lagerbestände würden weiterhin rasant abnehmen, wenn auch im zweiten Monat in Folge mit leicht abgeschwächtem Tempo. Trotz dieser leichten Abmilderung gebe es kaum Anzeichen für ein baldiges Ende des seit einem Jahr andauernden Lagerabbaus.



Die Aussichten für die künftige Produktion würden vorsichtig optimistisch bleiben, auch wenn der entsprechende Index immer noch leicht unter dem langfristigen Durchschnitt liege, was das generell gedämpfte Umfeld widerspiegele. Auch würden die Firmen weiter ihre Belegschaft reduzieren, aber davor zurückscheuen, allzu aggressive Maßnahmen zu ergreifen. Insgesamt würden die Unternehmen also keine besonders rosige Zukunft erwarten, sie würden sich aber auch nicht auf depressive Zeiten vorbereiten. Stattdessen schienen sie in einer Art Warteposition zu verharren: Die Geschäfte würden weiterlaufen und man bereite sich darauf vor, wieder aktiv zu werden, sobald sich Anzeichen einer Verbesserung ergeben würden. (01.03.2024/ac/a/m)







Die bereits seit einem Jahr andauernde Rezession in der Industrie der Eurozone will nicht enden, so die Experten der Hamburg Commercial Bank.Die Produktion sei erneut in ähnlichem Tempo zurückgegangen wie im Vormonat, was vor allem auf die Schwergewichte Deutschland und Frankreich zurückzuführen sei. Spanien hingegen sei das erste der vier führenden Euro-Länder, das wieder in den Wachstumsbereich zurückkehre. Etwas positiver sei, dass sich der Rückgang der Auftragseingänge in der Eurozone leicht abgeschwächt habe, was einen Hoffnungsschimmer auf eine mögliche Nachfrageerholung in der Zukunft gebe.