Die Importe und Exporte seien im letzten Monat weiter rapide zurückgegangen, und dieser Trend werde sich in den kommenden Monaten wohl nicht wesentlich verbessern. Sicherlich könnte eine Lockerung der Covid-Beschränkungen die lokale Nachfrage ankurbeln, aber selbst das werde durch die Auswirkungen einer globalen Verlangsamung, ja sogar einer Rezession, getrübt und dadurch, wie reibungslos China in der Lage sei, Beschränkungen aufzuheben, ohne das Gesundheitswesen zu überfordern. Es sei leicht zu vergessen, wie schwierig das für andere Länder gewesen sei. Das nächste Jahr werde alles andere als einfach werden, und die besorgniserregenden Zahlen in den Handelsdaten könnten dies besser zum Ausdruck bringen als der Optimismus über das Ende der Nullzinsen.



Etwas mehr Erleichterung könnte es in Indien geben, wo die Zentralbank die Zinsen um 35 Basispunkte auf 6,25% angehoben habe, was die letzte Maßnahme ihrer Straffungskampagne sein könnte. Bis Februar könne sich noch viel ändern, aber es bestehe durchaus die Möglichkeit, dass die Inflation Anfang nächsten Jahres zurückgehe, sodass der MPC zu einer abwartenden Haltung übergehen könne und die Wirtschaft nicht weiter belaste.



In der letzten Woche habe es für Ölhändler eine Menge zu verarbeiten gegeben, von denen einige mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben hätten. Die Handelsdaten aus China seien natürlich ein weiterer Rückschlag gewesen, denn sie hätten auf eine Abschwächung der globalen Nachfrage hingedeutet, wie es in letzter Zeit bei den Produktions- und Handelsdaten weltweit üblich geworden sei.



Aber gleichzeitig steuere das Land endlich weg vom Null-Covid, einer Politik, die in diesem Jahr oft eine Gegenkraft gegen die langsame Wiedereinführung von OPEC+ Rohöl und den Krieg in der Ukraine gewesen sei. Jetzt, wo das Gleichgewicht auf dem Markt scheinbar in Richtung Überangebot kippe, könnte sich die Wiedereröffnung Chinas als stützend für den Rohölpreis erweisen.



Letztlich würden die Bewegungen an den Ölmärkten von vielen Faktoren abhängen, weshalb man so viel Volatilität erlebe, aber der Trend sei seit einigen Wochen negativ. Die Frage sei, wie viel schwächer er noch werden könne, bevor die OPEC+ erneut eingreife. Natürlich habe die Regierung Biden angedeutet, dass sie mit dem Kauf von Rohöl für den SPR beginnen könnte, wenn der Preis auf $70 pro Barrel falle, was zumindest eine vorübergehende Untergrenze darstellen könnte.



Goldhändler hätten nach dem Rückschlag beim Arbeitsmarktbericht bereits ein Auge auf den US-PPI-Bericht vom Freitag geworfen. Eine gute PPI-Zahl werde zwar nicht alle Wunden heilen, aber sie könnte ein weiterer Beweis dafür sein, dass sich die Inflation abkühle und eine weniger aggressive Haltung der FED in der nächsten Woche ermögliche.



Das gelbe Metall habe in der vergangenen Woche einen Höchststand von etwa 1.810 USD erreicht und konsolidiere jetzt im Bereich von 1.760 bis 1.780 USD. Es gebe eindeutig immer noch viel zinsbullischen Appetit, aber auf dem Weg dorthin werde es Rückschläge geben, wie man jetzt sehe. Der PPI könnte ein weiterer sein. Ein Durchbruch unter die Marke von 1.760 USD könnte eine größere Korrektur nach sich ziehen, wobei die nächste große Unterstützung bei 1.730 USD liege, die in den letzten Monaten sehr wichtig gewesen sei.



Eine nachlassende Risikobereitschaft sei das Letzte, was Bitcoin jetzt gebrauchen könne, nachdem er die Inflationserleichterungsrally im Zusammenhang mit dem FTX-Ausfall verpasst habe. Der Kurs sei wieder unter die Marke von 17.000 USD gefallen, bewege sich aber im Großen und Ganzen auf dem Niveau, auf dem er in der letzten Woche gehandelt worden sei. Die Risikobereitschaft müsse sich wahrscheinlich deutlich verbessern, damit der Bitcoin von hier aus nach oben ausbreche, und so würden viele auf günstige PPI-Zahlen am Freitag und einen weniger aggressiven Kommentar der FED in der nächsten Woche hoffen. Und natürlich keine weiteren schrecklichen Nachrichten, weder an der FTX-Front noch im Zusammenhang mit ihr. (07.12.2022/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut zu kämpfen, so Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA.Die jüngsten chinesischen Handelsdaten würden die Herausforderungen verdeutlichen, vor denen die Weltwirtschaft bis 2023 stehe.Es habe den Anschein, als ob der Erholung der Aktienmärkte - Bärenmarktrally hin oder her - die Luft ausgegangen sei und die Anleger sich fragen würden, ob als Nächstes ein weiterer Test der Tiefststände oder einfach eine Korrektur des beeindruckenden zweimonatigen Anstiegs folge.Die Schwierigkeit für die Anleger bestehe nun darin, das bevorstehende Ende des Straffungszyklus mit einer möglichen globalen Rezession im nächsten Jahr in Einklang zu bringen, und das bei stark abgezinsten Bewertungen. Es bestehe eindeutig der Drang, von Letzterem zu profitieren, ohne dass man wirklich wisse, wie stark der Rückgang ausfallen werde, was die Sache schwierig mache. Dies sei auch der Grund, warum einige die Entwicklung seit Oktober als Bärenmarktrally bezeichnen würden.Auf der einen Seite würden sich die Anleger über die Abkehr vom Null-Covid freuen und fast täglich neue Lockerungsmaßnahmen ankündigen. Auf der anderen Seite seien die Wirtschaftsdaten ziemlich miserabel und die Handelsdaten über Nacht würden sowohl die inländischen Kämpfe als auch den weltweiten Rückgang widerspiegeln.